ABD merkezli teknoloji devi Apple‘ın en yeni iPhone 15 serisini Eylül 2023’te piyasaya sürecej. Resmi duyuru öncesinde, yeni bir sızıntı iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin 48 megapiksel arka kamera lensi ile donatılacağını gösteriyor.

MacRumors’un haberine göre, Hong Kong merkezli yatırım firması Haitong International Securities’in analisti Jeff Pu, bu modellerdeki yeni 48 megapiksel lensin, gelişmiş görüntü kalitesi için daha fazla ışık yakalayabilen üç yığınlı bir sensör kullanacağını söyledi.

Ancak Pu, son tedarik zinciri kontrollerinin, istiflenmiş sensörün muhtemelen verim sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu gösterdiğine ve bunun da iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için üretim gecikmelerine yol açabileceğine inanıyor. Raporda, yine de cihazların şu an itibariyle Eylül ayında piyasaya sürülmesinin beklendiği belirtildi.

Apple 48MP kamera lensini ilk olarak geçen yıl iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’te tanıtmıştı. Lens, kullanıcıların daha fazla düzenleme esnekliği için görüntü dosyasında daha fazla ayrıntı tutan 48 megapiksel ProRAW fotoğraflar çekmesine olanak tanıyor. Pu, iPhone 15 Pro modellerinin “tasarım sorunları” nedeniyle artık katı hal düğmelerine sahip olmayacağını bildiren ilk kişi oldu.

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Ancak yine de iPhone 15 Pro modellerinin titanyum çerçeveye, yükseltilmiş A17 Bionic çipe, artırılmış 8GB RAM’e ve daha fazlasına sahip olmasını bekliyor. Ayrıca dört iPhone 15 modelinin de USB-C bağlantı noktasına sahip olacağını yineledi. iPhone 15 serisinin lansman tarihi yaklaştıkça, bu modellerin özellikleri ve teknik özellikleriyle ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Yaklaşan iPhone 15’in, geçen yıl iPhone 14 Pro modellerinde tanıtılan Apple’ın Bionic A16 yonga setine sahip olması bekleniyor.

Bu arada, bir başka rapor iPhone üreticisinin iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ı Hindistan’da monte etmek için Tata Group ile ortaklık kuracağını öne sürüyor. TrendForce’a göre Tata Group, Foxconn, Pegatron ve Luxshare’den sonra Apple için iPhone üretecek dördüncü şirket olacak.