Apple’ın “Think Different” kampanyasını hatırlayanlar, yeni bir duvar kağıdı olduğunu duyunca sevineceklerdir. Şirket şimdi bu mirası yeni bir Apple duvar kağıdı ile güncelliyor. App Store’daki yaratıcı odaklı vitrin içeriğiyle eş zamanlı duyurulan “Here’s to the Dreamers” duvar kağıdı, modern dönemin yaratıcı isimlerini selamlarken iPhone ekranlarına da taze bir yorum getiriyor. Peki bu yeni duvar kağıdı neler vadediyor, nasıl indirilir ve ayarlanır?

Apple duvar kağıdı “Here’s to the Dreamers” yayınlandı

Yeni iPhone duvar kağıdı, “florasan bir düş manzarası” fikrinden beslenen, soyut ve canlı bir kompozisyona sahip. Apple’ın Güneydoğu Asyalı yaratıcıları her yıl farklı biçimlerde öne çıkaran yaklaşımı bu yıl müzik, sanat ve uygulama geliştirme gibi farklı alanlardaki isimlerle genişliyor; duvar kağıdı da bu bütünün görsel bir uzantısı olarak konumlanıyor. Kampanyanın parçası olan görsel, şirketin web sitesi üzerinden indirilmeye hazır.

iOS 26 beta kullanıyorsanız bu Apple duvar kağıdı, mekânsal sahne etkisiyle (telefonu hareket ettirdikçe katmanların parallax benzeri kayması) özellikle dikkat çekici görünüyor. Apple, iOS 26 ile gelecek yeni yerleşik duvar kağıtlarını da hazırlarken, kısa süre önce web sitesi üzerinden özel Apple logosu temalı duvar kağıtlarını da paylaşmaya başladı. Böylece, minimalistten hareketli tasarımlara uzanan daha geniş bir seçenek yelpazesi oluşuyor.

Apple yeni duvar kağıdı nasıl indirilir?

“Here’s to the Dreamers” iPhone duvar kağıdı Apple’ın resmi sitesinde ilgili sayfanın en altında yer alıyor. Bu bağlantı üzerinden sayfaya gidebilirsiniz.

İndirdikten sonra Ayarlar > Duvar Kağıdı yolunu izleyerek ana ekran veya kilit ekranına uygulayabilirsiniz. iOS 26 beta’da mekânsal sahne efektinden yararlanmak istiyorsanız, kilit ekranı özelleştirme ekranında derinlik/katmanlandırma seçeneklerini aktif etmeyi unutmayın.

Bu yeni Apple duvar kağıdını siz beğendiniz mi; iPhone’unuzda kullanır mısınız? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.