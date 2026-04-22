Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcılığını yeni bir boyuta taşıyacak olan en büyük savunma sanayi projelerinden birinde kritik aşama geride kalıyor. Uzun süredir kamuoyunun takibinde olan Milli uçak gemisi projesinde inşa çalışmaları tüm hızıyla sürerken, dev platformun denizle buluşacağı tarih resmen duyuruldu. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesiyle birlikte bölgedeki güç dengelerini değiştirmesi beklenen bu stratejik yatırım, yerli mühendislik kabiliyetlerinin zirvesini temsil ediyor. Peki, Türkiye’nin gurur kaynağı olacak bu dev platform ne zaman sulara inecek?

Milli uçak gemisi projesinde 2027 hedefi açıklandı

Milli uçak gemisi inşa süreci, planlanan takvim doğrultusunda aksama yaşanmadan devam ediyor. Güney Ege’de gerçekleştirilen KURTARAN-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, projenin mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Tatlıoğlu, inşası süren dev platformun 2027 yılında denize indirilmesinin hedeflendiğini müjdeledi.

Oramiral Tatlıoğlu, savunma sanayi alanındaki bu dev hamlenin gidişatından memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Şu anda Milli uçak gemisi yapıyoruz. İnşa süreci çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz.” Bu açıklama, geminin önümüzdeki yıl içerisinde suyla buluşarak test süreçlerine başlayacağına işaret ediyor.

Yerli mühimmatlar ve teknolojik genişleme

Türkiye’nin hedefi sadece bir gemi platformu üretmek değil, bu platformu tamamen yerli ve milli silah sistemleriyle donatmak. Milli uçak gemisi ve diğer savaş gemilerinde kullanılmak üzere geliştirilen Atmaca güdümlü mermisi, Akya torpidosu ve Türkiye’nin ilk milli mayını olan Malaman, denizdeki bağımsızlığın sembolleri olarak öne çıkıyor. Platformlarla birlikte bu sistemlerin de eş zamanlı olarak hazırlandığı ve aktif olarak kullanıma sunulduğu belirtiliyor.

Üretim kapasitesini artırmak amacıyla tersane altyapısında da önemli bir genişlemeye gidildi. Daha önce Gölcük, İstanbul ve İzmir’de bulunan askeri tersane sayıları, Mersin ve Aksaz’ın da eklenmesiyle 5’e yükseldi. Bu genişleme, aynı anda onlarca savaş gemisinin ve denizaltının inşa edilmesine olanak tanıyor. Halihazırda envanterde 12 aktif denizaltı bulunurken, Reis sınıfı denizaltılardan Murat Reis’in ilk seyrini gerçekleştirmesi donanmanın gücünü perçinliyor.

Yapay zeka destekli akıllı gemi dönemi

Geleceğin deniz savaşları için teknolojik dönüşüme odaklanan Türk Deniz Kuvvetleri, dijitalleşme çalışmalarına hız verdi. Tatlıoğlu, proje tasarım ofislerinin ve yapay zeka merkezlerinin büyütüldüğünü, yeni nesil gemilerde yapay zeka destekli “akıllı gemi” konseptine geçiş yapıldığını açıkladı. Bu sayede operasyonel verimlilik artırılırken, gemilerin savunma ve saldırı kabiliyetleri en üst seviyeye taşınacak.

Mavi Vatan nedir?

Mavi Vatan, Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde denizlerdeki egemenlik haklarını ve yetki alanlarını (karasuları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge) tanımlayan bir doktrindir. Bu kavram, Türkiye’nin denizlerdeki ekonomik ve stratejik çıkarlarını koruma kararlılığını ifade eder.

