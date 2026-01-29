Apple, iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için popüler ofis paketi iWork’ü (Keynote, Pages ve Numbers) güncelledi. Bu güncelleme, bazıları ücretsiz, bazıları ise yeni bir abonelikle sunulan bir dizi yeni özelliği beraberinde getiriyor. Peki, Apple ofis uygulamaları artık hangi yeteneklere sahip?

Apple ofis uygulamaları için yeni dönem: Creator Studio aboneliği

Bu güncellemenin en dikkat çekici yanı, Apple‘ın “Creator Studio” adını verdiği yeni bir abonelik paketini duyurması oldu. Aylık 12,99 dolar veya yıllık 129 dolar olarak fiyatlandırılan bu paket, Final Cut Pro ve Logic Pro gibi profesyonel uygulamalara erişim sağlıyor. Ayrıca iWork uygulamalarındaki premium özelliklerin kilidini de açıyor.

Apple Creator Studio aboneliği, Apple ofis uygulamaları için yeni “akıllı özellikler” ve “premium içerikler” sunuyor. Bu durum, Apple’ın daha önce tamamen ücretsiz olan üretkenlik araçları için hibrit bir model benimsediğini gösteriyor. Bu hamle, şirketin servis gelirlerini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Mac kullanıcıları için önemli bir değişiklik var. Mevcut Keynote, Numbers ve Pages uygulamaları artık yeni özellik almayacak. Ücretsiz yeniliklerden bile faydalanmak için kullanıcıların Mac App Store’dan uygulamaların yeni “Apple Creator Studio” sürümlerini indirmesi gerekiyor. Bu durum, kullanıcıları yeni ekosisteme geçmeye teşvik eden bir adım.

Tüm kullanıcılara sunulan ücretsiz yenilikler

Apple, yeni abonelik sistemine ek olarak tüm kullanıcılarına ücretsiz yenilikler de sundu. Bu özellikler, temel kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. İşte öne çıkan ücretsiz yenilikler:

Tüm uygulamalara “Liquid Glass” adı verilen daha akıcı bir çalışma deneyimi eklendi. Ayrıca iPadOS 26’daki yeni menü çubuğu ile gelişmiş seçeneklere daha kolay erişim sağlanıyor.

Desteklenen ekranlarda HDR içerik desteği sayesinde metinler ve nesneler daha parlak ve canlı renklere kavuşuyor. Kullanıcılar ayrıca yeni düzenlenebilir şekillerle çalışmalarına daha fazla kişilik katabiliyor.

Apple Creator Studio abonelerine özel özellikler

Asıl büyük yenilikler ise Creator Studio abonelerine özel olarak geliyor. Bu iWork güncellemesi, özellikle yapay zeka destekli araçlarla dikkat çekiyor ve Apple ofis uygulamalarını daha güçlü hale getiriyor.

Aboneler, profesyonelce tasarlanmış özel temalara ve şablonlara erişebiliyor. Yeni “İçerik Merkezi” (Content Hub) sayesinde sunumlar ve belgeler için yüksek kaliteli fotoğraflar, grafikler ve illüstrasyonlar kullanılabiliyor.

En dikkat çekici özelliklerden biri de yapay zeka ile doğrudan belge içinde görsel oluşturma ve düzenleme yeteneği. Mevcut görsellerin netliğini ve detayını artıran “Süper Çözünürlük” (Super Resolution) ve görselleri en iyi şekilde çerçevelemek için öneriler sunan “Otomatik Kırpma” (Auto Crop) da abonelere sunuluyor.

Keynote, bir metin taslağını otomatik olarak slaytlara dönüştürebiliyor (beta) ve sunum içeriğine göre sunucu notları oluşturabiliyor (beta). Numbers ise “Sihirli Doldurma” (Magic Fill) ile veri desenlerini tanıyarak formüller veya veriler önerebiliyor. Tüm Apple ofis uygulamalarında iCloud üzerinden paylaşılan dosya boyutu limiti ise 4 GB’a çıkarıldı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın ofis uygulamalarını kısmen ücretli hale getirmesi doğru bir adım mı?