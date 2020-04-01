Apple, Xiaomi ve Oppo Hindistan satış fiyatlarını arttırdı!

Yaklaşmakta olan OnePlus 8 serisi için şirketin CEO ve kurucu ortağı Pete Lau, bir forum gönderisi üzerinden cihazla ilgili özellikleri ve detayları duyurdu. Şirketin öncelikli amacının “hızlı ve sorunsuz” bir kullanıcı deneyimi sunmak olduğunu söyleyen Lau, telefonların doğru bir kombinasyonla donanım ve yazılımsal olarak dengeli olması gerektiğini belirtti.

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OnePlus 8 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Cihazların ikisi de Snapdragon 865 SoC yonga setini kullanacak. Yeni Snapdragon işlemci, güç kullanımını dörtte bir oranında azaltırken, CPU ve GPU performansını %25 arttıracak. Ayrıca yine güç açısından daha verimli video yazılımına ve DSP‘ye sahip olacak. Bu yeni yonga setine daha hızlı bir LPDDR5 RAM eşlik ediyor. Bu RAM, LPDDR4 RAM‘lere göre %45 daha az güç kullanıyor olacak. OnePlus 8 serisi iki cihaz da USF 3.0 depolama tipi ile birlikte gelecek. Şirket, saniyede 1.700 MB okuma/yazma oranı ve cihazın uzun kullanımdan sonra bile verimli bir okuma/yazma oranına sahip olacağını vadediyor.

OnePlus CEO‘su yaptığı konuşmada, donanımın tek başına yeterli gelmediğini ve bu nedenle şirketin yazılımı optimize bir şekilde geliştirmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca cihazlara “yalnızca kullanıcının gerçekten ihtiyacı olan özellikleri” eklemeye gayret ettiklerini belirtti.

OnePlus’ın yeni serisi hakkında önceden doğrulanan şeylere göz atıcak olursak, cihazlar 5G destekli olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca Pro versiyonda 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran bulunacak. Seri, resmi olarak 14 Nisan tarihinde tanıtılacak.