Ne oluyor bu fiyatlara? (VIDEO)

Son dönemde bazı ürünlerin fiyatlarında anormal bir artış fark ettik. Bu videoda, bizim fark ettiğimiz fiyat artışlarını yorumladık.

Hangi ürünlerde fiyat artışı var?

Öncelikle lütfen siz de videomuzda belirttiğimiz gibi fark ettiğiniz abuk fiyat artışlarını bu videonun altına yazın. Biz bu videoda Realme 5 Pro, Playstation 4 ve geçtiğimiz günlerde karşılaştırma videosu için satın aldığımız HP dizüstü bilgisayar modelinde önemli oranda artış fark ettik.

Realme 5 Pro modeli, 1799 TL’den satışa çıkmasının ardından bugün 2500 TL ile 2600 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Öte yandan uzun süredir 2100 TL fiyat bandında satılan 1 TB PlayStation Slim fiyatları 3600 – 3700 TL’lere kadar çıkmış durumda. Geçtiğimiz günlerde karşılaştırmasını yayınladığımız iki benzer HP dizüstü bilgisayar modeli ise, biz videoyu çektiğimiz tarihte 2300 TL bandındayken, şimdi her ikisi de 3000 TL’nin üzerinde satılıyor.