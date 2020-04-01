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Ne oluyor bu fiyatlara? (VIDEO)
Son dönemde bazı ürünlerin fiyatlarında anormal bir artış fark ettik. Bu videoda, bizim fark ettiğimiz fiyat artışlarını yorumladık.
Hangi ürünlerde fiyat artışı var?
Öncelikle lütfen siz de videomuzda belirttiğimiz gibi fark ettiğiniz abuk fiyat artışlarını bu videonun altına yazın. Biz bu videoda Realme 5 Pro, Playstation 4 ve geçtiğimiz günlerde karşılaştırma videosu için satın aldığımız HP dizüstü bilgisayar modelinde önemli oranda artış fark ettik.
Realme 5 Pro modeli, 1799 TL’den satışa çıkmasının ardından bugün 2500 TL ile 2600 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Öte yandan uzun süredir 2100 TL fiyat bandında satılan 1 TB PlayStation Slim fiyatları 3600 – 3700 TL’lere kadar çıkmış durumda. Geçtiğimiz günlerde karşılaştırmasını yayınladığımız iki benzer HP dizüstü bilgisayar modeli ise, biz videoyu çektiğimiz tarihte 2300 TL bandındayken, şimdi her ikisi de 3000 TL’nin üzerinde satılıyor.
Video
7000 TL üzeri en iyi akıllı telefonlar 2020 (serinin son videosu)
7000 TL üzeri en iyi akıllı telefonlar listemizde, bütçesi rahat olanlar için satın alınabilecek en iyi modelleri derledik. Daha uygun fiyatlı cihaz listelerimizin tamamına, aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı telefon satın alma tavsiyeleri 2020 videolarımız
- 1000 – 1500 TL: https://youtu.be/e0mZNmYriBM
- 1500 – 2000 TL: https://youtu.be/btq2hRnC7z8
- 2000 – 2500 TL: https://youtu.be/8SmiM857lm8
- 2500 – 3000 TL: https://youtu.be/BKTWcwEj-sg
- 3000 – 4000 TL: https://youtu.be/_4OIftlWzFg
- 4000 – 5000 TL: https://youtu.be/sLdhpGnjHNg
- 5000 – 7000 TL: https://youtu.be/0Ds59Y1jX3I
Liste ile ilgili bilmeniz gerekenler
İlk videomuzda da belirttiğimiz gibi bu liste subjektif bir liste. Yani bizim kendi bilgi ve tecrübemize göre hazırladığımız, fiyat performans odağını gözeterek seçtiğimiz akıllı telefonlardan oluşuyor. Ayrıca listede sadece Türkiye garantili cihazların olduğunu unutmayın. Bununla birlikte listemizde yer alan telefonların fiyatları, baktığınız yere göre değişiklik gösterebilir.
7000 TL üzeri en iyi akıllı telefonlar 2020
iPhone 11 (7.100 TL)
- Siyah, yeşil, sarı, mor, kırmıız ve beyaz gibi renk seçenekleri
- 6.1 inç Liquid Retina IPS LCD / geleneksel çentik
- True-Ton, Wide Color Gamut,
- 120 Hz dokunma hassasiyeti
- Apple A13 Bionic
- 4 GB RAM 128 GB depolama
- 12 MP ana kamera + 12 MP geniş açı
- 12 MP ön kamera
- 3110 mAh batarya + 18W hızlı şarj
İlginizi çekebilir: Galaxy Note 10+ inceleme
Samsung Galaxy Note 10 (7149 TL)
- S-Pen desteği Delik çentik tasarımı
- 6.3 inç Dinamik AMOLED ekran
- Exynos 9825 işlemci
- 8 GB RAM + 256 GB depolama
- 12 MP ana kamera + 12 MP telephoto + 16 MP ultrageniş açı 10
- MP ön kamera
- 3500 mAh + 25W hızlı şarj
Galaxy S20 (7.749 TL)
- Gri, mavi, pembe, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri
- Delik çentik ekran tasarımı
- 6.2 inç Dinamik AMOLED ekran / Corning Gorilla Glass 6
- Exynos 990 işlemci
- 8 GB RAM – 128 GB depolama
- 12 MP ana kamera + 64 MP telephoto + 12 ultrageniş açı 10 MP selfie
- 4000 mAh + 25W
Video
PİL DÜELLOSU: Redmi Note 8 vs Realme 5 Pro
Pil Düellosu serimizin yeni karşılaştırması Redmi Note 8 ve Realme 5 Pro arasında gerçekleşiyor. Bakalım pil ömrü olarak hangi telefon daha başarılı sonuçlar veriyor?
Donanım
Fiyat performans canavarları! | ROG Strix Radeon RX 5500 XT & 5600 XT
Bu videomuzda fiyat performans oranlarıyla dikkat çeken ROG Strix Radeon RX 5500 XT ve 5600 XT modellerine göz atıyoruz.
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ROG Strix Radeon RX 5500 XT Edition ve ROG Strix Radeon RX 5600 XT OC Edition versiyonları üzerinden yaptığımız değerlendirmemiz bu videoda.
ROG Strix Radeon RX 5600 XT Bios güncellemesi nasıl yapılır?
- Buradaki adresten “Sürüm 1” olarak geçen ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING VRAM OC TOOL dosyasını indirin.
- İndirilen RAR dosyasından çıkan EXE dosyasını yönetici olarak çalıştırın.
- İşlem tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatın.