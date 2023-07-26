Apple’ın önceki yıl tanıttığı elit akıllı saat modeli Apple Watch Ultra’nın yeni versiyonunun bu yılın Eylül ayında düzenlenecek olan sonbahar etkinliğinde sergileneceği düşünülüyor. Weibo, Çin’in mikroblog hizmetinde bir sızıntı kaynağı, ikinci nesil Apple Watch Ultra hakkında kritik detayları ortaya çıkardı. Apple Watch Ultra 2 yükte hafif pahada ağır olacak gibi görünüyor.

Setsuna Digital adlı sızıntı kaynağına göre, ikinci nesil Apple Watch Ultra’nın selefine göre daha hafif olması bekleniyor. Sızıntı kaynağı ayrıntılar hakkında fazla bilgi paylaşmadı. Ancak bu, Apple’ın yeni akıllı saat versiyonunda hoş bir yenilik olacak.

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Bilindiği üzere, mevcut Apple Watch Ultra, piyasadaki akıllı saatler arasında en büyük ve en ağır modellerden birisi. Akıllı saatin titanyum versiyonu 49 mm’lik bir kasaya sahip ve 61,3 gram ağırlığında. Bu, 41 mm’lik alüminyum model olan ve 31,9 gram ağırlığında olan en hafif Seri 8 saat modelinden iki kat daha ağır olduğu anlamına geliyor.

Bilinen Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun söylediklerine göre, Apple, Watch Ultra’nın üretiminde 3D parçalar kullanmayı planlıyor. Eğer metal parçaların yerini plastik parçalar alırsa, bu durum akıllı saatin ağırlığını azaltabilir. Ayrıca bu durumun üretim sürelerini ve maliyeti azaltacağı da belirtiliyor. Ayrıca Apple Watch Ultra’nın 2.1 inç Micro LED ekranla geleceği söylentileri de dolaşıyor.