Apple yeni iPhone 15 serisini Eylül ayında yapacağı bir etkinlikte tanıtacak. Bu etkinlik öncesinde bir takım sızıntı bilgilerde paylaşılıyor. Paylaşılan bilgiler ışığında iPhone 15 serisi hakkında derlediğimiz bilgileri size aktardık.

Apple, artık dinamik adayı iPhone 15 ve iPhone Plus modellerine de getiriyor. Böylece telefonları daha yeni bir görünüme kavuşmuş olacak ve iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinden farklı gözükecek. Bu modellerde ekran boyutu (6.1 inç ve 6.7 inç) ve 60Hz ekran yenileme hızı yine aynı kalırken yenilenen bir nokta ise iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılan A16 Bionic işlemcisinin bu modellerde kullanılacak olması. 6GB RAM ve iOS 17 ile desteklenen telefonlarda batarya tarafında da gelişmeler olacak. iPhone 15 modeline 3877 mAh batarya, iPhone 15 Plus modeline ise 4912 mAh batarya bulunacak. Böylece önceki seriye göre yaklaşık 500 mAh daha fazla bataryası yer alacak. Apple için artık bir zorunluluk haline gelen USB Type-C iPhone 15 serisinde yer alacak. iPhone 15 modeli için 799 dolar, iPhone 15 Plus modeli için de 899 dolar fiyat başlangıcının olması beklenenler arasında.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde ise daha büyük değişimler bekleniyor. Ekran boyutu ve özellikleri anlamında çok değişiklik olmasa da ekran çerçevelerinin daha ince formda olması bekleniyor. Ayrıca Pro ve Pro Max serilerinde paslanmaz çelik kasa kullanan Apple bu modellerde artık titanyum kasaya geçmesiyle ağırlık tarafındaki eksikliğini kapatması beklenenler arasında. Bu yeniliğe ek olarak sessize alma tuşunun yerine bir aksiyon tuşunun yer alması, bu tuşun da kişiselleştirilebilir olması bekleniyor. Gücünü yeni 3nm üretim sürecinden geçen A17 Bionic işlemcisinden alacak olan Pro modeller, 8GB RAM ve 256GB başlangıç seviyesi depolama alanıyla gelecek. Bunu da ProRes videolar ve ProRAW fotoğraf çekenlerin daha çok düşünülerek yapıldığı belirtiliyor. WiFi 6E ağ bağlantısı, USB Type-C girişi gibi yeniliklerin yanında baz ve Plus modellerde olduğu gibi bataryada da artırım söz konusu. iPhone 15 Pro’nun 3650 mAh batarya ile, iPhone 15 Pro Max’in ise 4852 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Fiyat tarafında ise 999 dolar ve 1099 dolar ile satışa çıkması beklenirken, getirilen yeni özelliklerle fiyatların biraz daha yukarıda olması da konuşulanlar arasında.

Peki siz iPhone 15 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özelliklerle beraber tanıtıldığında ülkemizdeki fiyatları neler olur? Eğer iPhone 14 serisi ve daha eski bir iPhone modelini kullanıyorsanız yeni modellerden birine geçiş yapar mısınız? Kendi görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

