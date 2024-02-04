Gizemli bir Snapdragon 8 Gen serisi işlemci model koduyla ortaya çıktı. SM8635 kod adıyla ortaya çıkan yeni işlemci, Snapdragon 8s Gen 2 veya Snapdragon 8 Gen 3 Lite olarak adlandırılabilir. Qualcomm cephesi, MediaTek’in fiyat performans oranına rakip bir işlemci üzerine çalışıyor. İşte yeni işlemcinin özellikleri.

Snapdragon 8 Gen Ailesine Yepyeni Bir İşlemci Katılıyor, Amiral Gemisi Katili Olacak

Qualcomm’un bir sonraki amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti, AnTuTu testinde 3 milyonun üzerinde bir skor elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Ancak, bu yılın Eylül ya da Ekim aylarında resmiyet kazanması beklenen bu işlemci öncesinde, SM8635 model adını taşıyan yeni bir Snapdragon 8 Gen serisi yonga setinin duyurulabileceği konuşuluyor.

SM8635’in TSMC’nin 4nm üretim süreciyle üretildiği ve 2.9GHz’de çalışan bir Cortex-X4 çekirdeği ile donatıldığı belirtiliyor. Ayrıca, grafiksel olarak yoğun görevlerin Adreno 735 GPU tarafından ele alındığı ifade ediliyor. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, SM8635’in yaklaşık 1,7 milyon AnTuTu puanına sahip olduğu iddia ediliyor.

Bu özelliklere baktığımızda, Qualcomm’un yeni canavarının Snapdragon 8 Gen 2 ile ciddi derecede benzer olduğunu görüyoruz. İşlemci kısmında SD 8 Gen 2’deki Cortex-X3’ten, 8 Gen 3 işlemcisinde de gördüğümüz Cortex-X4 mimarisine geçiş varken, GPU kısmında 8 Gen 2’deki Adreno 740 yerine Adreno 735 GPU’sunu görüyoruz.

Ancak, SM8635’in pazarlama adının ne olacağı ve ne zaman resmiyet kazanacağı hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 2 ve Gen 3 arasında konumlandırılacak ve Snapdragon 8s Gen 2 veya Snapdragon 8 Gen 3 Lite olarak adlandırılabileceği öngörülüyor.

Bununla birlikte, Roland Quandt isimli güvenilir bir kaynak, SM8635 ile aynı özelliklere sahip başka bir Qualcomm çipi olduğunu iddia ediyor. Bu çipin SM7675 model koduna sahip olduğu belirtiliyor ve bir Snapdragon 7 Gen serisi yonga seti olduğu düşünülüyor.

İlerleyen süreçte bu iki çip hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor ve bu detaylar netleştikçe işlemcilerin Snapdragon ailesindeki konumları hakkında daha kesin bir bilgi sahibi olacağız. Şimdilik bildiklerimize bakarak, bu işlemcilerin MediaTek’i amiral gemisi katili segmentte zorlayacak işlemciler olduğunu söyleyebiliriz.

Qualcomm cephesinin yeni işlemci serisi, mobil teknolojide yeni bir dönemi başlatabilir. Dudak uçuklatan işlem ve grafik performansının yanında yüksek enerji verimliliği ile dikkat çeken bu işlemciler, mobil cihazların performansını önemli ölçüde artırabilir.

Teknoloji tutkunları, Snapdragon 8 Serisi’nin yeni modellerinin piyasaya sürülmesini ve getireceği yenilikleri heyecanla bekliyor olacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni işlemciler neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!