Apple Watch nasıl sıfırlanır?

İster satmayı, takas etmeyi, geri dönüştürmeyi veya eski Apple Watch cihazınızı başka birine vermeyi planlıyor olun, ondan kurtulmadan önce yapmanız gereken biraz iş var ancak endişelenmeyin, yapmanız gerekenleri adım adım bu yazıda anlatıyoruz.

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Apple Watch’u fabrika ayarlarına döndürme

Apple Watch’unuzdan kurtulmayı planlıyorsanız, özellikle de satıyorsanız veya başkasına veriyorsanız, önce eşlemesini kaldırmalısınız. Eşleştirmeyi kaldırmak, Aktivasyon Kilidi’ni devre dışı bırakır ve başkalarının onu telefonlarıyla eşleştirmesine izin verir. Apple Watch’unuzu, özellikle de orijinal Apple Watch veya Apple Watch Series 1 gibi eski bir modeli başkasına vermeyi planlıyorsanız, eşlemesini kaldırmak ve silmek akıllıca bir fikir olacaktır.

İşlem oldukça uzun sürebilir, bu nedenle sıfırlama işlemi gerçekleşirken her iki aleti de şarj cihazında bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Apple Watch’un iPhone’la eşleşmesi nasıl kaldırılır?

Eşlemeyi kaldırırken Apple Watch’unuz ile iPhone’unuzu birbirine yakın tutun. iPhone’unuzda Watch uygulamasını açın. Saatim sekmesine gidin ve Tüm Saatler’e dokunun. Eşlemesini kaldırmak istediğiniz saatin yanındaki Bilgi simgesine dokunun. Apple Watch Eşlemesini Kaldır’a dokunun. Onaylamak için tekrar dokunun. Aktivasyon Kilidi’ni devre dışı bırakmak için Apple Kimliği parolanızı girmeniz gerekebilir.

Artık Etkinleştirme Kilidi devre dışı bırakıldığına göre, tüm içeriğinizi ve ayarlarınızı Apple Watch’unuzdan rahatça silebilirsiniz.

Önemli: Apple Watch pilinizi %50’nin üzerinde tutmanız ve fabrika ayarlarına sıfırlamak için şarj cihazının üzerinde olması gerekir.

Apple Watch’unuzu fabrika ayarlarına döndürme

Apple Watch’unuzda Ayarlar’a dokunun Genel’e dokunun Sıfırla’ya dokunun Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil’e dokunun Tümünü Sil’e dokunun

Bu işlemlerin ardından akıllı saatiniz fabrika ayarlarına döndürülür ve size dair tüm bilgiler silinerek yeni kullanıcıya hazır hale getirilmiş olur.