Adobe Flash Player, Mac’ten nasıl kaldırılır?

Yıl 2021 ve Adobe artık Flash Player’ı desteklemiyor, bu yüzden Adobe Flash Player eklentisini Mac’inizden kaldırmanın zamanı geldi. Neredeyse antik İnternet döneminden kalma bu kalıntılardan nasıl kurtulacağınızı aşağıda anlattık.

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Flash, kullanıcıların bir web sitesindeki çeşitli animasyonları, formları ve diğer etkileşimli öğeleri güçlendirmek için kullanılan web tarayıcılarının önemli bir parçasıydı. Web geliştiricilerine ve medya yaratıcılarına HTML, animasyonlu GIF’ler ve zamanın diğer temel teknolojilerinden daha fazla seçenek sunduğu için oldukça benimsenmişti.

Bununla birlikte, tarayıcılar geliştikçe ve diğerleri arasında HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi açık standartları dava etmeye başladıkça, Flash etkileşim sağlamanın baskın yolu olarak yoldan çıkarıldı. Flash Player yükleyicisinin kötü amaçlı yazılım niyetleriyle artan kullanımı da muhtemelen ölümünü hızlandırdı.

Flash’ın ölüm çanları

Adobe, 2017’de Flash Player’ın geliştirilmesini ve dağıtımını 2020’nin sonunda durduracağını ve Flash kullanan içerikler için diğer açık formatların benimsenmesini teşvik edeceğini duyurmuştu. O zamanlar Adobe, teknolojinin kullanım ömrünün sonuna gelme kararının arkasındaki itici güç olarak Apple, Facebook, Google, Microsoft ve Mozilla ile yapılan işbirliklerini göstermişti.

Kullanıcılar için bu, Adobe’nin artık Flash Player güncellemeleri ve güvenlik yamaları yayınlama niyetinde olmadığı anlamına geliyor. Flash, gelecekte başka bir güncelleme almayacağından potansiyel olarak bir güvenlik riski oluşturuyor. Bu sebeple Adobe, kullanıcılara Flash Player’ı bilgisayarlarından kaldırmalarını tavsiye ediyor.

Flash’ı kaldırma

Öncelikle, macOS veya Mac OS X sürümünüz için uygun kaldırıcıyı indirmeniz gerekiyor. Mac OS X 10.1 ile 10.3, OS X 10.4 ile 10.5, OS X 10.6 ve sonrası macOS sürümleri dahil olmak üzere üç genel sürüm mevcut. Öncelikle Mac’inizin işletim sistemi için uygun sürümü indirdiğinizden emin olun.

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OS X 10.4 ve üstü sürümlerde (MacOS Dahil) nasıl kaldırılır?

Kaldırıcıyı açın. Kaldır seçeneğine tıklayın. El ile veya kaldırıcı iletişim kutusundaki her bir tarayıcı adına tıklayarak, açıksa tüm tarayıcıları kapatın. Gerekirse Yeniden Dene’yi tıklayın. Kaldırma programının tamamlanmasını bekleyin. Bitti’yi tıklayın. Finder’ı açın, ardından /Library/Preferences/Macromedia/Flash\ Player dizinini bulun ve silin Finder’da kalarak /Library/Caches/Adobe/Flash\ Player dizinini bulun ve silin Kaldırıldığını doğrulamak için bu bağlantı üzerinden bir tarayıcı açın.

OS X 10.1 ile 10.3 arası sürümlerde nasıl kaldırılır?