Apple
Adobe Flash Player, Mac’ten nasıl kaldırılır?
Yıl 2021 ve Adobe artık Flash Player’ı desteklemiyor, bu yüzden Adobe Flash Player eklentisini Mac’inizden kaldırmanın zamanı geldi. Neredeyse antik İnternet döneminden kalma bu kalıntılardan nasıl kurtulacağınızı aşağıda anlattık.
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Flash, kullanıcıların bir web sitesindeki çeşitli animasyonları, formları ve diğer etkileşimli öğeleri güçlendirmek için kullanılan web tarayıcılarının önemli bir parçasıydı. Web geliştiricilerine ve medya yaratıcılarına HTML, animasyonlu GIF’ler ve zamanın diğer temel teknolojilerinden daha fazla seçenek sunduğu için oldukça benimsenmişti.
Bununla birlikte, tarayıcılar geliştikçe ve diğerleri arasında HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi açık standartları dava etmeye başladıkça, Flash etkileşim sağlamanın baskın yolu olarak yoldan çıkarıldı. Flash Player yükleyicisinin kötü amaçlı yazılım niyetleriyle artan kullanımı da muhtemelen ölümünü hızlandırdı.
Flash’ın ölüm çanları
Adobe, 2017’de Flash Player’ın geliştirilmesini ve dağıtımını 2020’nin sonunda durduracağını ve Flash kullanan içerikler için diğer açık formatların benimsenmesini teşvik edeceğini duyurmuştu. O zamanlar Adobe, teknolojinin kullanım ömrünün sonuna gelme kararının arkasındaki itici güç olarak Apple, Facebook, Google, Microsoft ve Mozilla ile yapılan işbirliklerini göstermişti.
Kullanıcılar için bu, Adobe’nin artık Flash Player güncellemeleri ve güvenlik yamaları yayınlama niyetinde olmadığı anlamına geliyor. Flash, gelecekte başka bir güncelleme almayacağından potansiyel olarak bir güvenlik riski oluşturuyor. Bu sebeple Adobe, kullanıcılara Flash Player’ı bilgisayarlarından kaldırmalarını tavsiye ediyor.
Flash’ı kaldırma
Öncelikle, macOS veya Mac OS X sürümünüz için uygun kaldırıcıyı indirmeniz gerekiyor. Mac OS X 10.1 ile 10.3, OS X 10.4 ile 10.5, OS X 10.6 ve sonrası macOS sürümleri dahil olmak üzere üç genel sürüm mevcut. Öncelikle Mac’inizin işletim sistemi için uygun sürümü indirdiğinizden emin olun.
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OS X 10.4 ve üstü sürümlerde (MacOS Dahil) nasıl kaldırılır?
- Kaldırıcıyı açın.
- Kaldır seçeneğine tıklayın.
- El ile veya kaldırıcı iletişim kutusundaki her bir tarayıcı adına tıklayarak, açıksa tüm tarayıcıları kapatın. Gerekirse Yeniden Dene’yi tıklayın.
- Kaldırma programının tamamlanmasını bekleyin. Bitti’yi tıklayın.
- Finder’ı açın, ardından /Library/Preferences/Macromedia/Flash\ Player dizinini bulun ve silin
- Finder’da kalarak /Library/Caches/Adobe/Flash\ Player dizinini bulun ve silin
- Kaldırıldığını doğrulamak için bu bağlantı üzerinden bir tarayıcı açın.
OS X 10.1 ile 10.3 arası sürümlerde nasıl kaldırılır?
- Kaldırıcıyı açın.
- Gerekirse, Mac’inizle kimliğinizi doğrulayın.
- Devam et’i tıklayın.
- Tamamlandığında, kaldırıcı otomatik olarak kapanacaktır.
- Kaldırıldığını doğrulamak için bu bağlantı üzerinden bir tarayıcı açın.
Akıllı Telefonlar
Katlanabilir iPhone, dayanıklılık testlerini geçmeyi başardı!
Tayvanlı bir web sitesinin vermiş olduğu bilgiye göre, iki prototip katlanabilir iPhone dahili dayanıklılık testlerinden geçmeyi başardı.
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Apple katlanabilir iPhone testlerine devam ediyor
Katlanabilir iPhone’da kullanılması planlanan Apple tasarımı menteşe sistemi testlerinin yakın zamanda Çin’in Shenzhen kentindeki Foxconn fabrikasında tamamlandığı bildirildi.
Teste tabi tutulan ilk katlanabilir iPhone’un, Haziran 2020’den bu yana söylendiği gibi çift ekranlı prototip olan bir model olduğu düşünülüyor. Apple, Samsung Galaxy Fold gibi tek bir ekran yerine menteşe ile birbirine bağlanan iki ayrı ekran paneline sahip katlanabilir bir iPhone prototipi üzerinde çalışıyor. Prosser, katlanabilir iPhone’un iPhone 11’e benzer yuvarlak, paslanmaz çelik kenarlara sahip olduğunu, çentik olmadığını, ancak Face ID için dış ekranda “küçük bir alın” olduğunu söylüyor.
Teste tabi tutulan ikinci prototipin, Samsung Galaxy Z Flip veya Lenovo’nun Moto RAZR modeline çok benzer şekilde katlanabilir kapaklı bir model olduğu bildirildi. Yayınlanan rapor, bu kapaklı modelin Samsung üretimi OLED ekran kullanacak şekilde ayarlandığını iddia ediyor. Önceki raporlar da Apple’ın 2020’nin başlarında test amacıyla çok sayıda Samsung katlanabilir cep telefonu ekranı siparişi verdiğini doğruluyordu.
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Test edilen iki cihazın farklı menteşe sistemlerine sahip olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Aynı zamanda test cihazlarının, tamamen çalışan birimler yerine çok sınırlı dahili özelliklere sahip dış iskeletleri olduğu düşünülüyor. Bunun nedeni olarak, testin ana amacının Apple tasarımı menteşe sisteminin dayanıklılığını değerlendirmek olması olarak gösteriliyor. Raporda, testlerin başarıyla tamamlandığı belirtiliyor. Bir sonraki süreçte Apple’ın iki katlanabilir modelden hangisine devam edeceğini değerlendirmesi bekleniyor.
Kaynaklar, katlanabilir iPhone’un 2023 yılına kadar ortaya çıkmayacağını öngörüyor. Apple’ın katlanabilir iPhone patentleri 2016 yılına kadar uzanıyor ve bu alan üzerindeki çalışmaları tüm hızıyla ilerletiyor gibi görünüyor.
Apple
Apple, elmayla armudu karıştırmamayı öğrenmiş olabilir
Ağustos ayında Apple, Prepear isimli bir firmaya logosundan ötürü dava açmıştı. Her ne kadar logo bir armut logosu olsa da, Apple logonun kendi logolarına benzediğinden şikayetçiydi.
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Prepear kurucusu Natalie Monson, milyar dolarlık şirketin kendi mütevazi firmalarına açtığı dava sürecini anlatırken; Apple’ın kendi firmalarının simgesini hedef almalarının yanında bu simgenin kendi simgelerine oldukça yakın olduğunu ve Apple markasını lekeleme ihtimali olduğunu düşündüklerini söylüyor. Bunun yanında bu sürecin kendilerine on binlerce dolara mal olarak pahalıya patlayacağının da altını çiziyor.
Görülen davada Apple ise, armut logosunun kendi elma logolarına benzediğini düşünmelerinin nedenini açıklarken; logonun küçük bir meyve tasarımı ve sağ tarafa doğru bulunan bir yaprak içerdiğini ve bunun da Apple’ın bilindik logosunu akıllara getirdiğini belirtiyor.
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Ancak firma her ne kadar markasını korumaya çalışsa da; Prepear üst firması Super Healthy Kids tarafından Apple’ın davayı düşürmesi için açılan bir imza kampanyası 250.000 imza topladı. Bu da doğal olarak Apple firmasının dikkatini çekmiş durumda. Dolayısıyla bir sonraki adım tam olarak da bu olabilir.
Apple ve Prepear davası otuz gün ertelendi
Geçen hafta davayla alakalı iletilen dosyalamalarda Apple ve Prepear arasındaki davanın otuz gün ertelenmesi talep edildi. Bunun nedeni olarak ise “iki tarafın da aktif olarak bu durumu çözmek için görüşmeler yaptığı” öne sürüldü. 23 Ocak tarihine kadar herhangi bir anlaşmaya varılamazsa o tarihten itibaren işlemler devam edecek. Ayrıca taraflardan herhangi birisi, bu tarihe kadar beklemeyip süreci tekrardan başlatmayı tercih etmesi durumunda ise bunu yapmakta özgür olacak.
Dava süreciyle alakalı gelen bir takvim bu davanın yaklaşık 2022 tarihine kadar sürebileceğini bizlere söylüyor. Yani Apple ve Prepear şirketleri arasında herhangi bir anlaşmaya varılamaması durumunda bir süre daha bu anlaşmazlık hakkında bir şeyler duymaya devam edebiliriz gibi gözüküyor.
Apple
Apple tarafından 2021’de neler görmek istiyoruz?
Apple, geride bıraktığımız yılı dolu dolu geçirdi ve pandemi dönemini en az hasarla atlatan şirketler arasına adını yazdırdı. 2020 yılında özellikle M1 işlemcili bilgisayarları ile yine sektörde iz bıraktı ve birçok üreticiye ilham olmayı başardı. 2021 yılı için bazı sızıntılar olsa da şirket net olarak nasıl bir plan izleyecek belli değil. Ancak biz kullanıcıların 2021’de Apple tarafından görmek istediğimiz bazı şeyler var.
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Sektöre devrimsel bir yenilik getirmesi
Apple, geçen yıllardaki iPhone serilerine getirdiği özelliklerle sektöre yön vermeyi başarıyordu. Son zamanlarda baktığımızda ise hem diğer şirketler hem Apple şirketi için kendilerini tekrar ediyorlar demek yanlış olmaz. 2 ve 3 kamera sistemleri kullanıcılar tarafından yeteri kadar ilgi görmedi. Lidar sensör olarak tanıtılan iPad cihazlarından sonra iPhone serisinde de yer alan özellik yeterli desteğe sahip değil. Şirket ufak iyileştirmeler dışında pek fazla yenilik sunamıyor. Çentik boyutu olarak firmadan 2021 yılında bir çalışma bekliyoruz. Yüz tanıma sistemi zaten gayet güzel çalışıyor ancak ekrana gömülü bir sistem bizi karşılayabilir. Bununla birlikte katlanabilir telefon trendi devam ediyor. Apple tarafından benzer bir konsept tasarım görmek biz kullanıcıları heyecanlandırabilir.
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Daha iyi ön ve arka kamera
iPhone cihazları özellikle sosyal medya fenomenleri için her zaman tercih sebebi olmuştur. Kamera–uygulama uyumluluğu ve tek başına kamera özellikleri gayet üst düzey olduğu için kullanıcılar bu cihazları severek kullanıyorlar. 2020 yılında kamera tarafında diğer firmalardan çok fazla yenilik gördük. 4 hatta 5 ve daha fazla kameraya sahip cihazlar karşımıza çıktı. 8k çözünürlüğünde video çekebilen cihazlar, 107 megapiksel değerler, 100x zoomlar derken kullanıcılar başka başka özellikler gördüler. Apple tarafına baktığımızda ise ön kamerada hala yeterli açıda selfie çekebilmemiz mümkün değil. 12 serisiyle birlikte arka kameranın gece fotoğrafı performansı iyileştirilse de hala rakipsiz denemez. Özellikle megapiksel ve lens değeri olarak firmadan daha iyi ve sektörde fark yaratacak değerler görmeyi umut ediyoruz.
Kutudan aksesuar çıkarma gibi durumlardan vazgeçmesi
iPhone 12 serisi lansmanında tüm kullanıcıları şoka uğratacak bir olay meydana gelmişti. Şirket çevreye ne kadar duyarlı olduğunu anlatabilmek için 12 serisinden ve hatta geçmiş iPhone cihazlarından da (iPhone 11– iPhone SE) şarj adaptörü ve kulaklığı kaldırdığını duyurmuştu. Bu sayede kutu boyutunun azaldığı ve bu ürünlerin kaldırılarak çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtmişlerdi. Tüm kullanıcıların evinde zaten bir şarj adaptörü var argümanı aslında gerçeği pek yansıtmıyor. Özellikle orijinal ürün kullanmak isteyen çok fazla Apple kullanıcısı mevcut. Bu kullanıcılar yine orijinal Apple adaptörü satın alıyorlar. Yani çevreye yine zarar veriyorlar, tabi şirketin deyimiyle. 2021 yılında şirketten bu tarz saçmalıklara son vermesini ve hatta kutuya kablosuz şarj–kablosuz kulaklık gibi aksesuarların dahil edilmesini bekliyoruz.
Bunlara ek olarak Apple TV gibi bir cihaz satıp bu cihazın kutusundan HDMI kablosunun çıkmaması da ilginç olaylar arasında. Şirketin bu tarz durumlardan uzaklaşması 2021 beklentilerimiz arasında
Daha doğru fiyatlandırma
Apple cihazları tüm dünyada kullanıcıların satın almayı merakla beklediği cihazlar arasında yer alıyor. Ülkelere göre farklı fiyat politikaları izlense de şirketin fiyatlandırmasının pek doğru olduğu söylenemez. Türkiye özelinde konuşacak olursak iPhone 11 ile iPhone 12 mini cihazları benzer dolar fiyatlarıyla ülkemize giriş yaptı. Ancak 7399 TL’den iPhone 11 satın alınabilirken iPhone 12 için 10 bin TL’den fazla fiyat belirlenmiş durumda. Elbette vergiler vs. gibi konular fiyat değişikliğine yol açabiliyor ancak ülke bazlı fiyat konusunda daha doğru rakamlar belirlenebilir. Bu sayede şirket daha fazla kullanıcının ilgisini çekebilir ve takdirini toplayabilir.
Şirketler genel anlamda kullanıcıların ne istediğinden çok nasıl daha fazla kar edebiliriz sorusuna odaklandıkları için kullanıcı istekleri geri planda kalabiliyor. Dileriz 2021 yılında Apple ve diğer şirketlerden daha uygun fiyata daha fazlasını alabildiğimiz cihazlar görebiliriz.
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