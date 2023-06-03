Son haftalarda sık sık Apple’ın Reality Pro adı verileceği konuşulan AR/VR karma gerçeklik başlığı hakkında haberler duyuyoruz. Son bilgiler, yaklaşan VR başlığının toplamda 12 farklı renk ve depolama varyantı olacağını iddia ediyor. Apple rengarenk bir VR başlığıyla ortaya çıkabilir!

Apple İçin Alışılmadık Bir Şey Olacak!

Yaklaşan Reality Pro ile ilgili çok kısa bir raporda, Apple’ın başlığının toplam altı renk varyasyonuyla piyasaya sürüleceğini söylüyor. İlginç bir şekilde, yayın bu altı renkten yalnızca beşinden haberdar olduğunu söylüyor. Kaynağa göre, bu beş renk “siyah, mavi, gri, yeşil ve pembe” olacak ve ilk etapta piyasaya sürülecek. Altıncı renk ise bir sır ve firma bu rengi daha sonra açıklayacak.

Söylentiler bununla da sınırlı değil. Apple’ın VR başlığını 128GB ve 256GB depolama kapasiteleriyle piyasaya süreceği de söyleniyor. Cihazın donanımı ve göstermesi gereken içeriklerin devasa boyutu düşünüldüğünde bu söylentilere biraz temkinli yaklaşmak gerekiyor.

Bunun da ötesinde, Apple için bu özel yola girmek, 2023’ün sonuna kadar yalnızca 100.000 adet satması beklenen oldukça az alıcıya sahip ve pahalı bir ürün için çok mantıklı olmayacaktır. Bu sayının depolama alanı ve renklere göre 12 farklı modele bölünmesi de pek mümkün görünmüyor.

Yine de Apple’ın tasarıma bağlı olarak çeşitli renklerde kafa bandı sunması mümkün. Kafa bandını değiştirebilmek, onu özelleştirmenin ve bazı insanların satın almayı düşünebileceği resmi aksesuarlar sunmanın Apple tarafından kullanılan en garanti yolu diyebiliriz. Cihazı farklı renklerde üretmektense renkli aksesuarlar satmak daha doğru bir hamle olacaktır.

Apple’ın Reality Pro başlığını 5 Haziran’da gerçekleşecek olan ‌WWDC 2023‌ etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Ancak bu sadece bir tanıtım olacak. Cihazın tüm özelliklerini şirketin ilk karma gerçeklik başlığını görene kadar tam olarak deneyimleyemeyeceğiz gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni karma gerçeklik başlığı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!