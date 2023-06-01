Apple, Reality Pro olarak adlandırılan ve merakla beklenen AR/VR başlığını 5 Haziran’da tanıtmaya hazırlanıyor. Sektör analisti Ross Young’a göre kulaklık, her biri göz başına etkileyici bir 4K çözünürlük sunan iki adet 1,41 inç mikro OLED ekrana sahip olacak. Bu da inç başına 4.400 piksel (ppi) piksel yoğunluğu anlamına geliyor ve çarpıcı bir görsel deneyim sunuyor. İşte 3 bin dolara satılacağı söylenen Reality Pro’nun göz alıcı ekranı!

İçindekiler Çift 4K Ekran ve Eşsiz Parlaklık

Çift 4K Ekran ve Eşsiz Parlaklık

Meta Quest Pro ve PlayStation VR 2 gibi piyasadaki diğer önde gelen başlıklarla karşılaştırıldığında Reality Pro’nun çözünürlüğü oldukça üstün. Meta Quest Pro ve PlayStation VR 2 göz başına sırasıyla 1.800 x 1.920 ve 2.000 x 2.040 piksel sunarken, Apple’ın başlığı önemli ölçüde daha yüksek bir çözünürlük sağlayarak daha keskin ve daha ayrıntılı grafikler sunuyor.

Reality Pro’nun öne çıkan bir diğer özelliği de olağanüstü parlaklığı. Ekranlar, 5.000 nit’i aşan parlaklık seviyesiyle, maksimum parlaklıkta tipik bir akıllı telefon ekranından neredeyse üç kat daha parlak olacak. Bu nedenle Reality Pro’nun parlaklığı gerçekten etkileyici ve kullanıcılar için gelişmiş görsel netlik ve canlı renkler vaat ediyor. Başlığın ekranının 120Hz veya daha yüksek yenileme hızına sahip ProMotion özelliğine sahip olması da muhtemel.

Söylentilere göre 3.000 dolarlık fiyat sıradan kullanıcılar için yüksek olsa da Reality Pro öncelikle profesyonelleri ve geliştiricileri hedefliyor. Bu kişiler muhtemelen metaverse içinde sürükleyici deneyimler yaratmak için cihazın gelişmiş yeteneklerinden yararlanacaklardır. Teknoloji ilerledikçe, Apple’ın kulaklığın Pro olmayan bir versiyonunu piyasaya sürmesi, daha uygun fiyat ve biraz kırpılmış özelliklerle daha geniş bir kitleye hitap etmesi bekleniyor.

Apple’ın çift 4K ekranlı Reality Pro AR/VR kulaklığı olağanüstü bir görsel deneyim sunmayı vaat ediyor ve artırılmış ve sanal gerçeklik dünyasında önemli bir etki yaratması bekleniyor. Bizler de Apple’ın xrOS yazılımını çalıştıracağı söylenen bu yeni karma gerçeklik başlığını merakla bekliyoruz. Cihazın 5 Haziran’da düzenlenecek olan WWDC’de tanıtılmasının neredeyse kesin olduğunu söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Reality Pro başlığı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!