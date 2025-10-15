Apple Vision Pro M5 ile tanıştınız mı? Bu yeni sürüm, Apple ekosisteminde devrim yaratacak mı? Apple Vision Pro M5, performans ve kullanıcı deneyimi açısından ne kadar ileri gidecek? İşte Apple’ın en yeni M5 işlemcili ve Dual Knit Band ile donatılmış cihazı hakkında tüm detaylar.

Apple Vision Pro M5 özellikleri neler?

Apple Vision Pro M5, güçlü M5 çipi ile önceki nesle göre %50 daha hızlı AI tabanlı işlemler sunuyor. 10 çekirdekli CPU ve yeni 10 çekirdekli GPU mimarisi, ray tracing ve mesh shading desteği ile oyun ve uygulamalarda benzersiz bir görsel kalite sağlıyor. Cihazın micro-OLED ekranları, %10 daha fazla piksel ve 120Hz yenileme hızı ile göz alıcı bir deneyim sunuyor.

Yeni Dual Knit Band, ergonomik tasarımı ile kullanıcıya maksimum rahatlık sağlıyor. 3D örme yapısı ve tungsten ağırlıklı alt kayış ile denge ve konfor artırılıyor. visionOS 26 ise interaktif Jupiter ortamı, yeni Personas ve gelişmiş Apple Intelligence özellikleri ile mekansal deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılar, ChatGPT ve çeşitli spatial uygulamalarla günlük yaşamlarını daha interaktif hâle getirebilecek.

İlginizi Çekebilir: Macbook Pro M5 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple Vision Pro M5 fiyatı ne kadar?

Apple Vision Pro M5, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri ile pazara sunuluyor. Başlangıç fiyatı 3.499$ olarak belirlenen cihaz, Apple Store’lardan ve apple.com üzerinden ön siparişe açıldı. Yeni Apple Immersive içerikleri, 3D filmler ve spor etkinlikleri ile kullanıcıları multimedya deneyimine davet ediyor. Ayrıca, Logitech Muse gibi profesyonel aksesuarlar ile yaratıcılık alanı genişliyor, oyun ve eğitim deneyimleri daha interaktif hale geliyor.

Apple Vision Pro, oyunlar ve uygulamalar ile hem eğlence hem de profesyonel kullanım için ideal bir cihaz konumunda. 1 milyonun üzerinde uygulama ve binlerce oyun desteği ile kullanıcılar, kendi yaratıcı dünyalarını oluşturabilirken; Epic Earth ve Space Vision gibi uygulamalarla gezegenimizi keşfedebiliyorlar.

İlginizi Çekebilir: iPad Pro M5 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Apple Vision Pro cihazının Apple ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!