Survivor 2025 Ünlüler takımından yarışmaya katılan Efecan Dianzenza takımıyla birlikte gönüllüler takımına karşı mücadele veriyor. Peki Survivor Efecan Dianzenza nereli? Survivor Efecan kaç yaşında? Survivor Efecan ne iş yapıyor? Survivor Efecan Dianzenza evli mi? İşte Efecan Dienzanza hayatı.

Survivor Efecan Dianzenza kimdir?

Efecan Dianzenza tanınmış bir model ve antrenör. Kendisi daha önce 2016 yılında Survivor’a katılmış ve başarılı bir performans sergilemişti. Ekranlarda görmeye aşina olduğumuz Efecan Dianzenza 14 Temmuz 1990 yılında İngiltere’de doğmuştur. Daha sonra küçük yaşlarda futbolla tanışan Efecan Dianzenza, Karşıyaka Spor Kulübü ve Antalyaspor gibi prestijli futbol kulüplerinde deneyim kazanmıştır.

Survivor Efecan Dianzenza ne iş yapıyor?

Efecan Dianzenza futbol kariyerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile anlaşarak bir süre devam ettirdikten sonra, müziğe oldukça ilgili olduğu için hayatını gece kulüplerinde DJ’lik yaparak sürdürmüştür.

Efecan Dianzenza Mister İnternational yarışmasında Türkiye’yi temsil ettikten sonra Model of Models yarışmasında Türkiye birincisi olarak moda sektörüne girmiştir.

Survivor Efecan Dianzenza n ereli?

Survivor’da Ünlüler takımının dikkat çeken ismi Efecan Dianzenza İngiltere’de doğmuştur. Annesi Türk, babası ise İngiliz’dir.

Survivor Efecan Dianzenza k aç yaşında?

1990 yılında İngiltere’de doğan Efecan Dianzenza 35 yaşındadır. Hem yaşı hem de tecrübeleri ona parkurlarda avantaj sağlamaktadır.

Survivor Efecan Dianzenza evli mi? Boşandı mı?

Duygu Çavdar ile 2017 yılında evlenen Efecan Dianzenza, 2025 yılında eşiyle ayrılma kararı aldı. Kendisi 2020 yılında baba olacağını da duyurmuştu. Efecan Dianzenza 14 Kasım 2020 tarihinde çocuğunu kucağına almış ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

