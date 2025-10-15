iPad Pro M5 sonunda tanıtıldı ve teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Apple, bu kez tablet segmentini başka bir seviyeye taşıdı. Yeni çip, incelik ve ekran teknolojisiyle birlikte “bu bir tablet mi, yoksa dizüstü bilgisayar mı?” sorusu yeniden gündemde.

iPad Pro M5 özellikleri neler?

iPad Pro M5, Apple’ın en yeni M5 çipiyle donatıldı. Bu çip, önceki M4 versiyonuna göre %25’e varan performans artışı ve %30’a kadar daha iyi enerji verimliliği sunuyor. Cihazın 13 inç ve 11 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği bulunuyor. Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken model, sadece 5.1 mm kalınlığıyla şimdiye kadar üretilmiş en ince Apple tableti unvanını taşıyor.

Yeni iPad Pro, OLED tabanlı “Tandem OLED” ekran teknolojisiyle renk doğruluğunu üst düzeye çıkarıyor. Ekran parlaklığı 1600 nit’e kadar ulaşırken, ProMotion desteği sayesinde 120 Hz yenileme hızını koruyor. Cihaz ayrıca Face ID, USB-C Thunderbolt 4 girişi ve manyetik Apple Pencil Pro desteğiyle profesyonel kullanıcıları hedefliyor.

iPad Pro kamerası da ciddi bir güncelleme aldı. Arka tarafta 12 MP ana kamera yer alırken, ön kamera artık yatay konuma taşındı. Bu da video konferanslar ve FaceTime görüşmeleri sırasında çok daha doğal bir kadraj sağlıyor. Wi-Fi 7 ve 5G desteğiyle bağlantı hızı da bir üst seviyeye çıkmış durumda.

iPad Pro M5 fiyatı ne kadar?

iPad Pro M5 Türkiye fiyatı ise cepleri yakabilir. 11 inçlik modelin başlangıç fiyatı 64.999 TL iken, 13 inç versiyonu 82.999 TL’den satışa sunulacak. 1 TB ve üzeri depolama seçeneklerinde fiyat 120.000 TL sınırını geçiyor. Apple Pencil Pro’nun ayrı satıldığını ve fiyatının 6.999 TL olduğunu da belirtelim.

İşte iPad Pro M5 fiyatı!

iPad Pro M5 fiyatı:

Model Depolama Fiyat 11 inç iPad Pro 256 GB 59.999 TL 11 inç iPad Pro 512 GB 69.999 TL 11 inç iPad Pro 1 TB 93.999 TL 11 inç iPad Pro 2 TB 117.999 TL 13 inç iPad Pro 256 GB 74.999 TL 13 inç iPad Pro 512 GB 84.999 TL 13 inç iPad Pro 1 TB 108.999 TL 13 inç iPad Pro 2 TB 132.999 TL

Apple ayrıca iPad Pro için yeni Magic Keyboard aksesuarını da tanıttı. Daha geniş trackpad, alüminyum yüzey ve fonksiyon tuşlarıyla bu klavye artık MacBook deneyimine her zamankinden daha yakın. Tasarım dili ise tamamen iPad’e entegre olacak şekilde yenilenmiş.

iPad Pro M5 bu özellikleriyle profesyonel yaratıcılar, öğrenciler ve mobil çalışanlar için oldukça cazip bir seçenek haline geldi. Ancak fiyatı göz önüne alındığında, birçok kullanıcı için MacBook ile iPad arasında tercih yapmak zor olacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni iPad Pro Türkiye fiyatını ve özelliklerini nasıl buldunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!