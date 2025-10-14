Türkiye’nin güvenlik sektöründeki öncü kuruluşu Kale Endüstri Holding, üst düzey yönetiminde önemli bir atamayı duyurdu. Deneyimli yönetici Selim Taşo, CPA, CFA; Kale Endüstri Holding CEO’su olarak atanırken, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da görev yapacak.

Finansal yönetim, stratejik planlama ve kurumsal dönüşüm alanlarında 30 yılı aşkın ulusal ve uluslararası deneyime sahip olan Selim Taşo, Kale Endüstri Holding’in sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve küresel pazarlarda genişleme stratejilerine liderlik edecek.

Kale Endüstri Holding çatısı altında faaliyet gösteren Kale Kilit, Kale Çelik Kapı ve Kale Alarm gibi markaların stratejik yönetiminden sorumlu olacak olan Taşo, grubun yenilikçi, teknoloji odaklı ve ihracata dayalı büyüme vizyonunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kariyerine Ernst & Young’da başlayan Selim Taşo, ABD’de 18 yılı aşkın süreyle yönetim danışmanlığı, birleşme ve satın alma, vergi danışmanlığı ve denetim alanlarında üst yönetim görevleri aldı. Ardından Tekfen Holding’in Tarımsal Sanayi bünyesine CFO olarak katıldı ve Tekfen’in halka açılmasıyla ilgili çok önemli görev aldı.

2008–2013 yılları arasında IBM Türkiye COO’su ve CFO’su olarak görev yapan Taşo, global teknoloji şirketinin Türkiye operasyonlarının finansal yeniden yapılanmasını yönetti. Aynı zamanda POS A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

2013 yılından itibaren Cencora – Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup CFO olarak görev alan Taşo, 2017 yılında Alliance Healthcare Turkey CEO’su olarak atanmış ve şirketin finansal ve operasyonel büyümesini başarıyla yönetmiştir.

Ayrıca SURDER, Ecza Depocuları Derneği, YASED, İTO, TOBB gibi birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlarda yönetim kurulu üyelikleri ve diğer pozisyonlarda görevler üstlenmiş olan Taşo, hali hazırda Banvit A.Ş.’nin bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Selim Taşo eğitimini yönetim, muhasebe ve finans alanlarında tamamlamış, ABD’den CPA ve CFA ünvanlarını kazanmış, kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda üst düzey liderlik pozisyonlarında bulunmuştur.