MacBook Pro M5 resmen sahnede! Peki bu yeni model, yapay zekâ destekli donanımıyla gerçekten devrim mi yaratıyor, yoksa Apple’ın yıllardır süregelen tasarım anlayışının bir devamı mı? 14 inçlik model, şimdiye kadarki en güçlü MacBook Pro olarak gösteriliyor ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmış durumda.

MacBook Pro M5 özellikleri neler?

MacBook Pro M5, Apple’ın şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü işlemciyle geliyor. Yeni M5 çip, yapay zekâ odaklı iş akışlarında tam 3,5 kata kadar daha fazla performans sunuyor. Her çekirdeğinde özel Neural Accelerator barındıran bu yeni yapı, dil modelleri, görüntü işleme ve AI destekli uygulamalar için büyük bir hız artışı sağlıyor. Ayrıca 16 çekirdekli Neural Engine, Apple Intelligence teknolojisinin çok daha hızlı çalışmasına olanak tanıyor.

Yeni MacBook Pro özellikleri arasında, 24 saate kadar pil ömrü ve iki kata kadar daha hızlı SSD depolama da yer alıyor. Bu sayede hem içerik üreticileri hem de profesyonel kullanıcılar, büyük projeleri dahi kesintisiz şekilde tamamlayabiliyor. Liquid Retina XDR ekran ise nano-texture seçeneğiyle birlikte geliyor ve 1600 nit’e kadar parlaklık sunarak hem video editörleri hem de grafik tasarımcılar için benzersiz bir görüntü deneyimi sağlıyor.

macOS Tahoe işletim sistemiyle birlikte gelen MacBook Pro M5, yeni Spotlight arama özellikleri, gelişmiş Denetim Merkezi tasarımı ve Apple Intelligence entegrasyonuyla dikkat çekiyor. Menü çubuğundaki şeffaf tasarım, ekranın daha geniş görünmesini sağlarken, sistem genelinde yapılan optimizasyonlar sayesinde cihaz her zamankinden daha akıcı çalışıyor.

Ayrıca Canlı Çeviri özelliği artık FaceTime, Mesajlar ve Telefon uygulamalarına entegre edilerek, kullanıcıların farklı dillerde iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. Performans tarafında ise M5 çipin farkı açıkça hissediliyor. Oyunlarda kare hızları önceki nesle göre 1,6 kata kadar artarken, Blender ve Xcode gibi profesyonel uygulamalarda da ciddi hız farkları görülüyor.

MacBook Pro M5 fiyatı ne kadar?

MacBook Pro M5, Türkiye’de 94.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Öğrencilere yönelik özel indirim kapsamında ise fiyat 89.499 TL’ye kadar düşüyor. Uzay siyahı ve gümüş renk seçenekleriyle gelen model, 22 Ekim itibarıyla Apple Store ve yetkili satıcılarda yerini alacak.

İşte MacBook Pro M5 fiyatı listesi:

Model RAM Depolama Ek Özellikler Fiyat MacBook Pro 14 inç M5 16 GB 512 GB – 94.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 16 GB 1 TB – 105.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 16 GB 2 TB – 127.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 16 GB 4 TB – 160.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 24 GB 512 GB – 105.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 24 GB 1 TB – 116.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 24 GB 2 TB – 138.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 24 GB 4 TB – 171.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 32 GB 512 GB – 116.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 32 GB 1 TB – 127.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 32 GB 2 TB – 149.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 32 GB 4 TB – 182.999 TL MacBook Pro 14 inç M5 32 GB 4 TB Nano Texture Ekran + 96W Adaptör 191.499 TL MacBook Pro 14 inç M5 32 GB 4 TB Final Cut Pro + Logic Pro 213.498,98 TL

Üstelik MacBook Pro fiyatı karşılığında kullanıcılar yalnızca cihaza değil, aynı zamanda Apple ekosisteminin sunduğu avantajlara da sahip oluyor. Yeni 96W hızlı şarj adaptörüyle 30 dakikada %50 şarj imkânı, gelişmiş hoparlör sistemi ve stüdyo kalitesinde mikrofonlar da bu deneyimi tamamlıyor.

Apple, bu modelle birlikte yalnızca donanım değil, kullanıcı deneyimini de yeniden tanımlıyor. macOS Tahoe’nun şeffaf tasarım detayları, Apple Intelligence ile entegre yapay zekâ özellikleri ve uzun pil ömrüyle birleşince, ortaya geleceğin dizüstüsü profiline çok yakın bir cihaz çıkıyor.

MacBook Pro ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni nesil performans canavarının özellikleri ve fiyatı sizce beklentileri karşılıyor mu? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!