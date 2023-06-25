Apple Vision Pro, bir yıldan daha uzun bir süre sonra piyasaya sürülecek olmasına rağmen, şimdiden medyanın ilgisini çekmeye başladı. Son olarak, gerçek dünyayla etkileşimimizi değiştirmeyi vaat eden “Görsel Arama” özelliğinden ve Vision Pro’nun gerçek nesneleri dokunmatik yüzeylere çevirme yeteneğinden bahsetmiştik. Şimdi ise kulaklığı başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanıyan bir “Misafir Modu”nun bulunacağını öğrendik. Artık Vision Pro kullanmak için 3.500 dolar vermenize gerek yok!

Misafir Modu Sayesinde Arkadaşınızın Vision Pro’sundan Otlanabileceksiniz!

Apple Vision Pro, son yılların en pahalı Apple ürünlerinden biri olacak. Cihaz, 2024’te piyasaya sürüldüğünde 3.500 dolar fiyatı olacak. Bu oldukça yüksek bir fiyat olduğundan, insanlar kulaklığı bir başkasıyla paylaşmayı veya arkadaşlarından ödünç almalarını düşünebilirler.

Ancak, kulaklığınızı denemeleri için başkalarına verdiğinizde kişisel bilgilerinizi görebilmelerinden endişe duyabilirsiniz. Neyse ki, Apple bu endişeleri göz önünde bulundurmuş. Vision Pro, kişisel verilere erişim izni vermeden kulaklığı başkalarıyla paylaşmanıza imkan tanıyan bir “Misafir Modu”na sahip olacak.

Bildiğiniz gibi, Apple Vision Pro, daha önce Samsung Galaxy Note 8 gibi telefonlarda da gördüğümüz göz tanıma teknolojisi ile tanıtıldı. Şirket, kullanıcının irisini tanımlayan bu teknolojiye “Optic ID” adını verdi. Bu sayede cihaz, kulaklığın sahibi tarafından kullanılıp kullanılmadığını belirleyebiliyor.

Apple, başkalarının Apple Vision Pro’yu kullanmasına olanak tanıyan bağlantılı bir “Misafir Modu” özelliği geliştirmiş gibi görünüyor. Apple’ın yayınladığı SDK’larda visionOS betalarında öne çıkan bu özellik sayesinde diğer kişiler kulaklığı kullanabilirken sahibin kişisel dosyalarına erişemeyecek.

Misafir Modu varsayılan olarak etkin olacak, ancak cihaz sahipleri verilerini gizli tutmak istediklerinde bu modu devre dışı bırakabilecekler. Misafir Modu etkinleştirildiğinde, diğer kişiler kulaklığı web’e erişmek, video izlemek ve diğer uygulamaları kullanmak için kullanabilecekler. Ancak, sahibin fotoğraflarına, mesajlarına veya diğer kişisel verilerine erişimleri olmayacak.

Bu özellik Apple için kesinlikle bir pazarlama hamlesi olmuş. Zira birçok kişi bu cihazı gerçek hayatta denemeden asla 3.500 dolar vermeyecektir. Apple ise dolaylı yoldan kullanıcıların bu cihazı denemelerine olanak sağlayarak reklamını yapıyor ve kullanıcılara ürünü satın alıp almamak konusunda fikir veriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu cihaza 3.500 dolar verecek tanıdığınız var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!