Geliştiricilerin Apple Vision Pro uygulamaları oluşturmaları için sunulan visionOS DevKit ile, Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğünün 2024’ün başlarında piyasaya sürüldüğünde getireceği daha fazla yeteneği keşfediyoruz. Bir yazılım araştırmacısı, bir visionOS penceresini masa üzerine düz bir şekilde yerleştirme yeteneği de dahil olmak üzere bu yeteneklerden bazılarını paylaştı. İşte visionOS’in eşsiz yetenekleri!

visionOS Çok Yetenekli Olacak!

Apple Vision Pro’nun yazılımı, kullanıcının gerçek dünyada görüntülediği bir yüzeyi sanal bir dokunmatik ekran olarak kullanmasını sağlayacak. Bu sayede Apple Vision Pro uygulamaları şarkı çalmak, klavyede yazı yazmak gibi bazı görevleri yerine getirirken daha gerçekçi bir görünüme ve hisse sahip olabilecek. İlginç bir şekilde Apple, Apple Vision Pro ile kullanılan bu teknoloji hakkında 2016 yılında bir patent başvurusunda bulundu ve bu patent 2020 yılında alındı.

Patentin linki şu anda erişilemiyor olsa da, patentin ortaya çıktığı dönemde bu bilgi çok konuşulmuştu. O dönemin haber siteleri tarafından bildirildiği üzere, patent insanların gerçek nesnelerle etkileşime girmesinin doğal bir yolunun onlara elleriyle dokunmak olduğunu belirtiyor.

Bunu gerçekleştirmek için en iyi seçenek nesneyi veya insan vücudunu dokunmayı algılayabilen bir sensörle fiziksel olarak donatmak olsa da, Apple’ın bilim insanları kameraların kullanıcının parmaklarını bir noktaya kadar izlemeye yardımcı olabileceğini düşündüler. Vision Pro’nun yaptığı da tam olarak bu. Cihazın üzerindeki onlarca kamera sürekli kullanıcıların hareketlerini izleyerek bazı yüzeyleri sanal ekranlara dönüştürebilecek.

Uygulama sadece yüzeyde kalmakla kalmayacak, aynı zamanda masadaki bir kitaba ya da yüzeydeki bir klavyeye yaklaşmak kadar da doğal olacak. Yani bir derinlik algısı olacağını söylemek mümkün. Apple Vision Pro’nun piyasaya sürülmesi için birkaç ay daha beklememiz gerekecek olsa da, ilk SDK ve visionOS beta sürümü çıktığına göre Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğü hakkında çok daha fazla şey öğreneceğimiz kesin.

Geçtiğimiz günlerde Seyahat Modu özelliğiyle ortaya çıkan Vision Pro, ilerleyen dönemlerde bundan bile etkileyici özellik haberleriyle bizleri karşılayabilir.

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