Apple, WWDC’de yeni karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro’yu tanıtmıştı. Bu yeni teknoloji ürününün belirgin özellikleri dikkat çekerken, fiyatı da bir o kadar dikkat çekici: 3.499 dolar. Ancak şimdi, Apple geliştiricilere yönelik yeni bir ürünle karşımızda. O da Vision Pro Developer Kit.

Bu geliştirici kiti, kullanıcıların Vision Pro için yeni ve yenilikçi uygulamalar ve oyunlar oluşturmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kit, Vision Pro üzerinde uygulamaların oluşturulmasını ve test edilmesini kolaylaştıran bir dizi araç içeriyor.

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Apple Geliştirici Programı’nda Hesap Sahibi olan herkes, Vision Pro geliştirici kitine başvurabilir. Başvuruda bulunanların geliştirme becerileri ve mevcut uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi vermesi, ayrıca VisionOS özelliklerini kullanmayı planladıkları bir uygulama veya oyun tasarımını açıklaması bekleniyor.

Geliştiriciler seçildikten sonra, Apple’ın yeni App Store’unun lansmanına hazırlanmalarını desteklemek için Vision Pro geliştirici kitini ödünç alacaklar. Kit, geliştiricilere eserlerini oluşturma, düzenleme ve test etme konusunda yardımcı olacak tüm kaynakları içeriyor. Apple uzmanları da geliştiricilere rehberlik edecek ve kullanıcı deneyimini optimize etmeye yardımcı olacak.

Ancak geliştirici kitleri, iade edilmesi gereken Apple ürünleri arasında yer alıyor. Bu, kaynakların yeniden dağıtılmasını ve gelecekte daha fazla yenilikçi projenin geliştirilmesini kolaylaştırır. Yani bu ürün ömürlük sizde kalmıyor.

Vision Pro geliştirici kiti için başvuru süreci, benzersiz visionOS özelliklerini ve yeteneklerini etkili bir şekilde kullanmayı planlayan ve olağanüstü yaratıcılık gösteren başvuru sahiplerine öncelik veren oldukça rekabetçi olacak.