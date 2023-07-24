Teknoloji devi Apple, yeni nesil Apple Silicon M3 yongaları üzerinde çalışıyor. Şirketin önümüzdeki aylarda bu yongaları piyasaya sürmesi ve M3 çipinden güç alan MacBook Air modelini duyurması bekleniyor. Ancak, en güçlü cihazlarının 2024 yılına kadar piyasaya çıkmayacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın, M3 yonga seti ile çalışan üst düzey bir MacBook Pro ve Mac Mini’yi de 2024 yılında piyasaya süreceği belirtiliyor. Ancak, M3’ün Mac Mini versiyonunun bu yıl içerisinde piyasaya sürülmeyeceği, 2024’ün sonlarına doğru piyasaya sürülmesinin beklendiği bildiriliyor. Benzer şekilde, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin de 2024’ün ortalarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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2023 yılı Ekim ayının başında ise 13 inç MacBook Pro, 13 inç MacBook Air ve 24 inç iMac modellerinin M3 çipiyle çalışacak şekilde piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

Yeni nesil Apple M3 işlemcisinin, TSMC tarafından 3nm işlemi kullanılarak üretileceği ve 5nm işlemi kullanılan mevcut M2 yongalarına kıyasla daha iyi performans ve güç verimliliği sunacağı bekleniyor.

Yeni yonga setinin Apple M2’ye göre daha az güç tüketeceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Yeni modellerin 2024’ün sonlarına doğru bizlerle birlikte olması ancak Türkiye pazarına 100.000 TL ve üzerinde girmesi bekleniyor. Bakalım Apple Türkiye ülkemiz pazarından çekilecek mi yoksa yüksek de olsa fiyatlar ülkemizde faaliyet göstermeye devam edecek mi?