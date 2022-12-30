Apple ve Samsung, sürdürülebilir operasyonlar söz konusu olduğunda diğer telefon üreticilerine göre güçlü bir liderliğe sahip. Her iki şirket de üretim için geri dönüştürülmüş malzemelerden yararlanan stratejiler benimsiyor ve ayrıca cihazların üretiminde enerji tasarruflu yöntemler kullanıyor.

Yeni bir endüstri raporuna göre Apple, çevredeki karbon ayak izini azaltma konusundaki artan etkisiyle listelerde başı çekerken, Samsung yavaş yavaş etkisini gösteren kendi sürdürülebilir yolunu çizdi. Bu segmentte değerlendirilecek ana kriterler üç aşamadan oluşuyor; üretim, kullanım ve kullanım ömrü sonu.

Ambalajları ilk fark ettiğiniz şey ve kutuları yapmak için kullanılan malzemeler bile geri dönüştürülüyor. Ayrıca markaların kutu içindeki adaptörden vazgeçtiklerini gördük, bu da ambalajın azaltılmasına yardımcı olmuş gibi görünüyor.

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Bir sonraki aşama kullanım olmalı, bu sadece kişinin telefonu kullanmasını değil, daha çok ne kadar süre kullanabildiğini, cihazın onarımını ve ürünün uzun ömürlülüğünü artırmak için parçaların ne kadar kolay temin edilebildiğini analiz etmeyi içeriyor.

Hem Apple hem de Samsung farklı açılardan yüksek puanlar alırken Çinli meslektaşları da yavaş yavaş sürdürülebilirlik saflarına katılıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler mobil cihazların şarj portlarını standartlaştırmak istiyor; bu da önümüzdeki yıllarda e-atık miktarının azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir.

Sektörün devlerinin üretim için daha az zorlayıcı kaynakları benimsemeye başladığı açıktır, ancak hacimlerin diğer şirketlere yönelmesiyle birlikte, yalnızca e-atıkları azaltmak için değil, aynı zamanda çevreye daha az zararlı malzemeler kullanmak için daha fazla şirketin Apple ve Samsung’a katılması zorunludur.