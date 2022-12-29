Çin hükümeti aralarında Pokémon Unite, Valorant, Gwent: The Witcher Card Game ve Don’t Starve’ın da bulunduğu 44 yabancı oyuna yayıncılık lisansı verdi. Bu da söz konusu oyunların Çin’de satılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca 84 yerli oyun da onaylandı.

Reuters’a göre, onaylanan oyunlar listesindeki beş oyun Tencent tarafından yayınlanacak. Pokémon Unite ve Valorant bunlardan ikisi olarak yer alıyor.

Bu yılın Nisan ayında Çin hükümeti 45 onaylı oyun başlığından oluşan bir liste yayınlamıştı. O zamanlar sadece Çinli geliştiricilerin oyunları söz konusuydu. Çin hükümeti aylardır yeni onaylanan oyunların listesini yayınlamadığı için 14.000’den fazla Çinli oyun şirketi kapılarını kapatmak zorunda kaldı. 2020 yılına kadar yaklaşık 18.000 Çinli oyun şirketi de kapılarını kapattı. Bunlar arasında sadece oyun geliştiren şirketler değil, aynı zamanda oyun ürünleri ve reklamları yayınlamaya odaklanan Çinli şirketler de yer alıyor.

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2021 yılının Ağustos ayında, aynı hükümet ülkedeki çevrimiçi oyun oynayan çocuklar için kurallar sundu. Oyun şirketlerinin bundan böyle reşit olmayanlara yalnızca Cuma, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde akşam sekiz ile dokuz arasında hizmet sunmasına izin verildi. Hükümet bu kısıtlamayla çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumayı ve oyun bağımlılığıyla mücadele etmeyi amaçlıyor. Geçen yıl Eylül ayında Çin hükümeti de oyunlarından ‘şiddet ve müstehcen içeriği’ kaldırmak için yeni kurallar getirdi. Çin hükümetine göre, diğer şeylerin yanı sıra, bundan böyle oyunlarda “paranın yüceltilmesi ve kadınsılıktan” kaçınılması gerekiyordu.