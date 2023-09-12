Geçtiğimiz günlerde sizlerle Apple’ın kendi 5G modemlerini üretme konusunda planları olduğunu paylaşmıştık. Bugüne kadar Qualcomm ve Intel ile bu işi götüren Apple, kendi modemlerini üretmek için Intel’in bu bölümünü satın almış ve çalışmalara başlamıştı. 2026’dan sonra kendi modemlerini üreteceği söylenen firmanın bu zamana kadar ne yapacağı merak ediliyordu. Sonunda beklenen haber geldi ve Apple ile Qualcomm’un 2026 yılına kadar 5G modemleri konusunda el sıkıştığı anlaşıldı! İşte detaylar!

Apple iPhone 18 Serisine Kadar Modemleri Qualcomm’dan Tedarik Edecek!

Apple ve Qualcomm, birbirlerinin ezeli rakibi olsalar da, aslında birbirlerinden öğrenecekleri ve ortaklaşa kullanmaları gereken çok şey var. Bu süreçte Qualcomm, Apple’a 5G modemi tedarik etmek için kullanılan önemli bir tedarikçi olmaya devam edecek.

Apple, kendi modemlerini üreterek dışa bağımlılığını azaltma amacı taşıyordu. Ancak Qualcomm ile olan anlaşmanın üç yıl daha uzatılması, Apple’ın modem çiplerini üretme hedeflerini ertelemesine neden oldu.

Qualcomm’un modemleri, özellikle iPhone 12 serisi gibi gelişmiş 5G ağlarını destekleyen Apple cihazlarının bağlantı kalitesinde kritik bir rol oynadı. Bu anlaşma, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında piyasaya sürülecek akıllı telefonları kapsayacak şekilde uzatılmış durumda.

Apple’ın Qualcomm ile el sıkışması, iki şirketin geçmişteki hukuki anlaşmazlıklarının ardından sürpriz bir gelişme olarak karşılandı. Ancak Apple, hala kendi modemlerini geliştirme hedeflerini sürdürüyor ve bu modemlerin en erken 2024 sonunda veya 2025 başlarında hazır olması bekleniyor.

Apple’ın bu süre zarfında kendi modemini geliştirmesi, şirketin yüksek standartlarına uygunluğunu sağlama konusunda daha fazla esneklik sunabilir. Bununla birlikte, modem üretimi karmaşık bir süreç ve birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Ancak Apple bu alanda ilerlemeye kararlı görünüyor.

Apple’ın bu özel modemlerinin teknik ayrıntıları hala gizli tutulduğundan, bu hamlenin kullanıcılara nasıl performans avantajları sağlayacağı ve Qualcomm’un sunduklarına göre ne tür iyileştirmeler getireceği belirsiz. Yine de Apple’ın, kendi donanımını geliştirerek rekabetçi bir avantaj elde etmeyi amaçladığı kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu hamlesiyle ne yapmak istiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!