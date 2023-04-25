ABD’de bir temyiz mahkemesi, Apple ve Epic Games arasında uzun süredir devam eden davada bir karar verdi. Bloomberg’in haberine göre, ABD Dokuzuncu Devre Temyiz Mahkemesi, Epic’in Apple’ın cihazlarında alternatif uygulama mağazalarını yasaklayarak federal rekabet yasasını ihlal ettiği yönündeki iddialarının çoğunu reddeden bir alt mahkeme kararını onadı. Üç yargıçtan oluşan heyet, orijinal kararın Epic’in lehine olan bir bölümünü de onadı. Apple bu savaşı kazanmış gibi görünüyor!

Apple Mutlu, Epic Kızgın! Bu Savaş Burada Bitmez!

Temyiz mahkemesi tarafından alınan kararın çoğunlukla Apple lehine olduğunu söylemek mümkün. Epic Games tarafının da bu davada haklı bulunduğu bazı noktalar olsa da, Epic’in aslında eli boş döndüğünü ve istediği kararın çıkmadığını görüyoruz. Apple cephesinin bunu bir zafer olarak gördüğü kesin.

Bir Apple sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bugünkü karar Apple’ın bu davada kazandığı büyük zaferi bir kez daha teyit ediyor. On iddiadan dokuzu Apple’ın lehine karara bağlandı. İki yıl içinde ikinci kez bir federal mahkeme Apple’ın eyalet ve federal düzeydeki rekabet yasalarına uyduğuna karar verdi.” ifadelerini kullandı.

Apple, iPhone uygulamalarını tüketicilere satmanın tek yolu olan App Store’u sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Teknoloji devinin çalışanları her güncellemeyi yayınlanmadan önce kontrol ediyor ve uygulamaların tamamını reddedebiliyor. iPhone uygulamaları içindeki tüm dijital satışların %30’luk bir kısmı ise Apple’a gidiyor. Mağaza, Apple’ın 2022 mali yılında 78,1 milyar dolarlık hizmet gelirine katkıda bulunarak şirket için kritik bir kâr kaynağı olmaya devam ediyor.

Epic Games ise Apple’ı devre dışı bırakarak, uygulama içi satın alımlarda Apple’a pay ödemeyi reddetmiş ve iki şirketin arası açılmıştı. Uygulama ve oyun geliştiricileri yıllardır mağaza kuralları ve ücretleri altında ezilirken Epic Games, rekabet yasasını ihlal ettiği iddiasıyla Apple’a dava açarak yalnızca kendisini değil, daha geniş geliştirici ekosisteminin çıkarlarını da temsil ettiğini iddia ediyor.

Epic, oyun şirketinin Fortnite’a Apple’ın kurallarını çiğneyen ve nihayetinde şirketin App Store’dan yasaklanmasına neden olan kendi ödeme sistemini getirmesinin ardından Apple’a dava açtı. Dava, iki yıl önce Kaliforniya’da Apple CEO’su Tim Cook ve Epic Games CEO’su Tim Sweeney’in ifade verdiği haftalar süren bir duruşmayla sonuçlandı.

Pazartesi günü Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi’nde alınan karar, Apple’ın iPhone’larda rakip uygulama marketlerini yasaklayarak rekabet yasasını ihlal etmediğine hükmeden kararı onayladı. Apple ilk mahkeme mücadelesini büyük ölçüde kazandı ve yargıç herhangi bir pazarda Apple’ın tekelleşmediğini tespit etti.

Bununla birlikte, iPhone üreticisi bir iddiayı kaybetti ve geliştiricilerin uygulamalarının içine bağlantılar yerleştirmelerine izin vermek zorunda kaldı. Temyiz mahkemesi, Kaliforniya yasalarıyla ilgili olan ve Apple’ın kendi lehine karar verilmediğini söylediği tek iddia olan bu kararı bozmadı. Şirketin dış ödeme bağlantılarına izin vermeye zorlanıp zorlanmayacağı ise gelecekteki olası duruşmalarda belirlenecek.

Apple yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme’ye temyiz başvurusunda bulunmayı da içerebilecek daha ileri adımlar atmayı düşündüğünü belirtti. Epic Games’in Apple’ın yasal ücretlerini ödemesine yardımcı olup olmayacağına da bir alt mahkemede karar verilecek.

Epic Games CEO’su Sweeney kararın ardından attığı tweetlerde “Apple 9. Devre Mahkemesinde galip geldi. Mahkeme, Apple’ın kısıtlamalarının ‘tüketicilere zarar veren önemli bir rekabete aykırı etkiye’ sahip olduğu kararını onaylasa da, Sherman Yasası davamızı kanıtlamadığımıza karar verdi.” ifadelerini kullandı.

Konu hakkındaki bir sonraki paylaşımında Epic CEO’su, “Neyse ki, mahkemenin Apple’ın dış bağlantılara yönlendirme hükümlerini reddeden olumlu kararı, iOS geliştiricilerinin tüketicileri web’e göndererek onlarla doğrudan orada iş yapmalarını sağlıyor. Sonraki adımlar üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu davada kim haklı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!