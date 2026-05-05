Teknoloji dünyası Apple’ın gelecekteki akıllı telefon stratejilerine odaklanmışken, standart model hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Maliyetleri düşürmeyi hedefleyen şirketin, iPhone 18 özellikleri konusunda bazı kısıntılara giderek cihazı daha uygun fiyatlı versiyonla benzer bir çizgiye çekeceği öne sürüldü. Peki, bu donanım değişiklikleri kullanıcı deneyimine nasıl yansıyacak?

Tedarik zincirinden gelen iPhone 18 özellikleri sızıntısı

Weibo platformunda iPhone 18 özellikleri hakkında yeni sızıntılar paylaşan Fixed Focus Digital, standart model ile daha düşük bütçeli iPhone 18e arasında parça paylaşımı yapılacağını iddia etti. Güvenilir üretim kaynaklarına dayandırılan bu bilgiye göre, iki cihaz arasındaki teknik özellik farkı giderek kapanıyor. İki modelin tedarik zinciri seviyesinde ölçülebilir bir bileşen ortaklığına sahip olduğu ifade ediliyor.

Sızıntı kaynağı, standart modelin donanım açısından zayıflatıldığını belirterek, “Benden duymuş olun: Standart model düşürüldü ve lansmanı ertelendi, bu karar kesindir ve değişmeyecektir” ifadelerini kullandı. Bu kısıntıların özellikle ekran paneli ve işlemci tarafında kendini göstereceği belirtiliyor. Hatta Apple’ın, işlemcideki zayıflatmayı gizlemek amacıyla A serisi çip isimlendirmesinde ufak değişiklikler yapabileceği konuşuluyor.

Şirketin bu iki cihazın Mühendislik Doğrulama Testi sürecini haziran ayında eşzamanlı olarak yürüteceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu eşzamanlı test süreci, mühendislik aşamasındaki büyük ortaklığı doğrulayan bir başka işaret olarak kabul ediliyor.

Çıkış tarihi stratejisinde ikiye bölünme planı

Son raporlar, Apple’ın standart ve Pro modelleri aynı etkinlikte tanıtma geleneğinden vazgeçebileceğini gösteriyor. Buna göre standart model, iPhone 18e ve iPhone Air 2 cihazlarıyla birlikte 2027 yılının bahar aylarında piyasaya sürülecek. Sonbahar dönemi ise yalnızca tepe modellere ayrılacak.

Eylül ve ekim aylarının şirket için “amiral gemisi sezonu” haline gelmesiyle birlikte, bu dönemde iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir yapıdaki iPhone Ultra sahneye çıkacak. Ming-Chi Kuo ve Nikkei gibi endüstri analistleri de geçtiğimiz yıldan bu yana şirketin lansman stratejisini ikiye böleceği yönündeki planları doğruluyor.

Mevcut nesil ile karşılaştırma: Ara kapanıyor

Apple sızıntıları ışığında gelecekteki modellerin tasarım felsefesini anlamak için mevcut nesle bakmak önem taşıyor. Bugün standart iPhone 17 ile iPhone 17e arasında belirgin donanım farklılıkları bulunuyor. Standart model; ProMotion destekli 6.3 inç ekran, 3.000 nit tepe parlaklık, Dinamik Ada, beş çekirdekli GPU, ultra geniş açılı kamera ve uzun pil ömrü gibi avantajlar sunuyor.

Diğer yanda ise 6.1 inçlik daha küçük bir ekrana sahip olan iPhone 17e modeli konumlanıyor. Bu cihazda Dinamik Ada yerine geleneksel çentik tasarımı kullanılırken, ProMotion desteği ve ultra geniş açılı kamera yer almıyor. Ayrıca grafik birimi dört çekirdekli bir yapıyla geliyor.

Yeni nesilde iPhone 18 özellikleri üzerinde uygulanacak olası donanım kesintileriyle birlikte, iki cihaz arasındaki bu keskin sınırların büyük oranda ortadan kalkması bekleniyor. Donanım yakınlaşması, tüketicilerin model seçiminde fiyat odaklı düşünmesini sağlayabilir.

EVT (Mühendislik Doğrulama Testi) nedir?

Ürün geliştirme sürecinin ilk aşamalarından biridir. Cihazın temel tasarımının, belirlenen donanım özelliklerine ve işlevsel gereksinimlere uygun çalışıp çalışmadığının test edildiği prototip aşamasını ifade eder.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Standart modelin özelliklerinin kısılarak lansmanının ertelenmesi akıllı telefon pazarındaki rekabeti nasıl etkiler?