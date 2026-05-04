Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPad 12 modeli hakkında yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Şirketin en uygun fiyatlı tabletini Apple Intelligence desteğiyle yenileyeceği bilinse de son resmi açıklamalar lansmanın yakın olmadığını gösteriyor. Peki yeni giriş seviyesi iPad kullanıcılarla tam olarak ne zaman buluşacak?

Yeni iPad 12 lansmanı haziran sonrasına kalabilir

iPad 12 bekleyenleri yakından ilgilendiren finansal verileri paylaşan Apple CFO’su Kevan Parekh, şirketin yakın vadeli yol haritasına dair önemli bir detayı ortaya çıkardı. Parekh, mart ve haziran aylarını kapsayan çeyrekte tablet gelirlerinde yıldan yıla zorlu bir karşılaştırma dönemi yaşayacaklarını açıkladı. Bu durumun ana nedeni olarak, geçtiğimiz yıl aynı dönemde piyasaya sürülen A16 işlemcili modelin yarattığı satış ivmesi gösterildi.

Şirketin toplam gelirinin yüzde 14 ile 17 arasında artması öngörülürken, bu çeyrekte donanım tarafında yeni bir giriş seviyesi tablet güncellemesi planlanmadığı anlaşılıyor. Bu bağlamda, 27 Haziran’da sona erecek mevcut mali çeyrekte yeni bir duyuru beklenmiyor. Dolayısıyla 8-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan WWDC konferansında da cihazın sahne alma ihtimali ortadan kalkıyor.

Tasarım aynı kalacak, odak noktası Apple Intelligence olacak

Yeni modelin donanım tarafında hangi işlemciyi kullanacağı konusunda ise farklı sızıntılar bulunuyor. Bloomberg analisti Mark Gurman, A18 çipine sahip bir sürümün hazır olduğunu ve bu yıl içinde piyasaya çıkacağını öne sürüyor. Macworld’den Filipe Espósito ise iPad 12 modelinin doğrudan A19 çipiyle geleceğini iddia ediyor. Hangi raporun doğru çıkacağı henüz netleşmese de her iki işlemci de yapay zeka özelliklerini tam olarak destekliyor.

Mevcut A16 çipli temel model, donanım sınırları nedeniyle bu yapay zeka işlevlerinden mahrum kalıyor. Öte yandan iPad mini, iPad Air ve iPad Pro gibi güncel serilerin tamamı halihazırda bu teknolojiyi barındırıyor. Cihazın genel tasarımında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Mevcut sürüm ABD pazarında 349 dolardan başlayan fiyatlarla pembe, sarı, mavi ve gümüş renk seçenekleriyle satılıyor.

Öte yandan haziran ayındaki WWDC etkinliği sadece tabletleri değil, tüm ekosistemi kapsayacak. Etkinlikte iOS 27 ve macOS 27 sürümlerinin tanıtılması beklenirken; Siri iyileştirmeleri, gelecekteki katlanabilir iPhone modelleri ile MacBook Pro için dokunmatik ekran optimizasyonları ve M5 ile M5 Pro çip seçeneklerine sahip yeni güncellemeler de gündemde yer alıyor.

Apple Intelligence nedir?

Apple’ın kendi cihazlarına entegre ettiği, metin oluşturma, görsel düzenleme ve gelişmiş dil işleme yetenekleri sunan kişisel yapay zeka sistemidir. Bu sistemin çalışabilmesi için cihazlarda yüksek bellek kapasitesine sahip modern çiplerin bulunması gerekiyor.

