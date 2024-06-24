Apple, teknoloji dünyasında bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, Vision Pro kulaklığının daha uygun fiyatlı bir versiyonunu geliştirme planlarını açıkladı ve bu yeni modelin 2025 yılının sonuna kadar piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Ayrıca Vision Pro 2 de önümüzdeki yıllarda gelecek gibi görünüyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın son raporuna göre, Apple başlangıçta Vision Pro’yu en üst düzeyde piyasaya sürmeyi planlarken, şimdi daha uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışmalara öncelik veriyor. N107 kod adlı bu yeni model, Vision Pro’ya kıyasla daha dar bir görüş alanına sahip olacak ve bir Mac veya iPhone’a bağlanmayı gerektirebilecek.

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Bu strateji, cihazın işlem gücünü dış kaynaklardan alarak maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor. Apple, bu daha ucuz Vision kulaklığını 2025’in sonuna kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. Gurman, Apple’ın temel özellikleri korurken maliyetleri düşürme konusunda çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirtiyor.

İçindekiler Vision Pro 2 daha konforlu olacak

Vision Pro 2 daha konforlu olacak

Daha uygun fiyatlı modelin öncelik kazanmasına rağmen, Apple Vision Pro 2’nin (şirket içinde N109 olarak anılıyor) geliştirilmesine devam ediyor. Vision Pro 2, daha hızlı bir işlemci, geliştirilmiş harici kameralar ve ağırlık ile konfor açısından önemli iyileştirmeler vaat ediyor. Ancak Gurman, Vision Pro 2’nin piyasaya sürülmesinin 2026 sonunu bulabileceğini bildiriyor. Bu gecikmelere rağmen, Apple üst düzey pazardaki varlığını sürdürmekte kararlı ve yeni nesil Vision Pro’dan vazgeçmeyi düşünmüyor.

Mark Gurman ayrıca Apple’ın hafif ve gün boyu kullanıma uygun AR’ye özel gözlükler geliştirme çabalarını yenilediğini de açıkladı. 2027 yılında piyasaya sürülmesi hedeflenen bu gözlükler konusunda bazı spekülasyonlar olsa da, Apple içindeki kaynaklar, bu gözlüklerin önümüzdeki birkaç yıl içinde hazır olacağından şüphe duyuyor.

Apple’ın bu yeni stratejisi, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor. Üst düzey Vision Pro modeli, gelişmiş özellikleri ve yüksek performansıyla teknoloji meraklılarını hedeflerken, daha uygun fiyatlı N107 modeli, daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Apple’ın AR teknolojileri konusundaki kararlılığı ve yenilikçi yaklaşımları, teknoloji dünyasında merakla takip ediliyor. Vision Pro 2’nin ve AR’ye özel gözlüklerin geliştirilmesi, Apple’ın gelecekteki ürün portföyünü şekillendirecek önemli adımlar arasında yer alıyor.

Apple’ın bu hamleleri, şirketin yenilikçi vizyonunu ve geniş kitlelere hitap etme stratejisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı versiyonu ve AR gözlükleri, Apple’ın teknoloji dünyasındaki etkisini daha da artıracağa benziyor.