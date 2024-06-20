Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia ile iPhone, iPad ve Mac’te kullanıcı deneyimini geliştirmek için Apple Intelligence adlı yeni bir kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimi sunuyor. Bu yeni yapay zeka özelliklerinin çalışması için Apple’ın en yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri gerekirken, yalnızca M1 veya sonraki çiplere sahip Mac’ler ve iPad’ler Apple Intelligence’ı destekleyecek. Peki Apple yapay zekası neden bu cihazlarla sınırlı?

Apple Intelligence Destekli iPhone’lar Neden Bu Kadar Az?

Apple Intelligence’ın çalışabilmesi için en yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerine ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, M1 veya daha yeni çiplere sahip Mac ve iPad’ler bu yapay zeka deneyimini destekleyecek. Bu gereksinimler birçok kullanıcı tarafından merak edilen bir konu oldu.

Daring Fireball’dan John Gruber, The Talk Show Live From WWDC 2024’te Apple’ın yapay zeka/makine öğrenimi başkanı John Giannandrea, pazarlama şefi Greg Joswiak ve yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi’ye bu sınırlamanın nedenini sordu.

Giannandrea, “Bu dil modellerini çalıştırdığınızda buna çıkarım deniyor ve büyük dil modellerinin çıkarımı hesaplama açısından inanılmaz derecede güç istiyor. Bu da cihazdaki bant genişliği, Apple Neural Engine’in boyutu ve cihazın bu modelleri gerçekten kullanıcıya faydalı olacak kadar hızlı yapabilme gücünün bir kombinasyonu. Teorik olarak bu modelleri çok eski bir cihazda çalıştırabilirsiniz, ancak o kadar yavaş olur ki kullanışlı olmaz,” dedi.

Joswiak, bunun yeni iPhone satmak için bir plan olmadığını belirtti ve Federighi, Apple’ın her yeni özellikle ilgili ilk hamlesinin, bu özelliklerin eski cihazlara nasıl getirileceği üzerinde çalışmak olduğunu ekledi. Ancak Apple Intelligence’ın gerektirdiği donanımın, özellikle bu güçteki modelleri bir iPhone’da çalıştırmak için gerekli olduğunu vurguladı.

iPhone 15 Pro modelleri, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta bulunan A16 çipten 2 kata kadar daha hızlı olan ve saniyede yaklaşık 35 trilyon işlem gerçekleştiren 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip A17 Pro çipi kullanıyor. Federighi, RAM’in de yeni yapay zeka özelliklerinin gerektirdiği sistemin bir başka yönü olduğunu ima etti, bu nedenle Apple Intelligence ile uyumlu tüm cihazların en az 8GB RAM’e sahip olması gerektiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir: Paris 2024 Olimpiyatları Samsung Galaxy S24 Ultra ile canlı yayınlanacak

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung 2022 yılında çıkmış eski cihazlarına bile Galaxy AI getirirken, Apple neden böyle bir kısıtlamaya gitmiş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!