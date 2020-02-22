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Apple, uygun fiyatlı bir AirPods Pro sürümü satışa çıkarabilir!
Kablosuz kulaklık dünyasına AirPods ile merhaba diyen Apple, serinin devamı olan geliştirilmiş versiyonu AirPods Pro ile satışlarını devam ettiriyor. Kablosuz kulaklık satışlarından memnun olduğu bilinen şirket, uygun fiyatlı bir sürüm ile pazardaki alternatiflerini artırmayı planlıyor olabilir. Digitimes kaynaklı bir rapora göre Apple, AirPods Pro‘nun uygun fiyatlı bir Lite sürümünü üretmeye hazırlanıyor.
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Yeni Lite sürümün, standart AirPods (2. nesil) ile AirPods Pro arasında bir fiyatta konumlandırılması bekleniyor. AirPods‘un standart sürümü 159 dolardan, Pro sürümü ise 249 dolardan halihazırda satılıyor. Ortaya atılan iddialar doğrultusunda yeni Lite sürümün bu iki değer arasında 200 dolar seviyelerinde olacağı öngörülebilir.
Diğer bir rapora göre ise Tayvan merkezli Universal Scientific Industrial adlı şirketin AirPods Pro Lite‘in ana tedarikçisi olacağı ve ürünün yıl ortalarında kullanıcı ile buluşacağı söyleniyor. Fakat şu anda devam eden Coronavirus salgını nedeniyle planlarda değişiklik olabilir.
Apple, Pro sürümün satışlarının yıl sonuna kadar toplam AirPods satışlarının %50‘sini oluşturmasını hedefliyor.
AirPods ve AirPods Pro kablosuz kulaklıklarına ait ülkemizdeki satış fiyatları ise an itibariyle şu şekilde
- AirPods (2. nesil – standart şarj kutusu ile birlikte) : 1.099 Türk Lirası
- AirPods (2. nesil – kablosuz şarj kutusu ile birlikte) : 1.399 Türk Lirası
- AirPods Pro (kablosuz şarj kutusu ile birlikte) : 1.899 Türk Lirası
Kablosuz kulaklıklara ait ülkemizdeki fiyatlar düşünüldüğünde, olası bir Lite sürümün 1.099-1.899 Türk Lirası arasında konumlanacağını söyleyebiliriz.
Not: Apple‘ın resmi web sitesi aracılığı ile satışa sunduğu fiyatlar baz alınmıştır. Farklı satış kanallarından daha uygun fiyatlar bulunabilir.
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Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı
Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı. Sony’nin 2019 yılında WH1000XM3 modelini incelediğimiz ve bu yıl dördüncüsü çıkacak olan amiral gemisi bluetooth kulaklık modeliyle ilgili bakalım neler biliyoruz.
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Noise Cancelling teknolojileriyle kulaklık piyasası bir zamanlar Bose tarafından domine edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda ise Sony, WH1000XM serileri ile gürültü engelleme teknolojilerini bir üst boyuta taşıdı ve Bose’un tahtını elinden aldı.
Sony WH1000XM4 ne zaman piyasaya çıkacak?
Sızıntılara göre kulaklığın Eylül ayında IFA’da tanıtılması ve akabinde satışına başlanılması bekleniyor; tıpkı geçen sene serinin 3. modelinde olduğu gibi. Yine sızıntılara göre kulaklığın yurt dışı satış fiyatıyla ilgili tahminler ürünün 350 Dolar civarlarında bir fiyat etiketiyle satılacağı yönünde.
Kulaklık bu sene hangi yeniliklerle gelecek?
Serinin son iki modelinde radikal bir değişiklikle karşılaşmadık; büyük ihtimalle yeni modelde de aynı durumu gözlemleyeceğiz. Son 2 modelde Sony, tasarımdan çok teknik geliştirmelere öncelik vermişti ve üçüncü modelde piyasadaki en iyi gürültü önleme mekanizmasını kullanıcılara sunmuşlardı. Öyle ki kulaklığı takıp; gürültü engelleme sistemini aktif hale getirdiğinizde sizi dış ortamdan tamamen soyutlayan bir deneyimle karşı karşıya kalıyordunuz. Ayrıca gürültü engelleme teknolojisinin, tercihlerinize göre Sony’nin kulaklık için yayınladığı aplikasyondan anlık olarak modifiye edilebilmesi de Sony’i bir adım daha öne taşıyordu. Eğer bu sene Bluetooth 5.0 desteğini de sağlayabilirse üst segment bluetooth kulaklık kategorisinde pazarı tıpkı geçen sene olduğu gibi domine edebilir diye tahmin ediyoruz. Tasarım olarak ise hala güncelliğini koruyan şık bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyoruz. Bizce Sony tasarımda değişiklik yapmayacaktır; hatta sızıntılar da bu tahminimizi neredeyse doğruluyor.
Sony WH1000XM3 bluetooth kulaklık modeliyle ilgili incelememizi izlemek için: Gürültü engelleme kralları! | Sony WH-1000XM3 ve WF-1000XM3
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Samsung yeni 25W powerbanklerini tanıttı!
Samsung S20 serisi ve Galaxy Z Flip gündemdeyken, Samsung‘un yeni telefonlarına eşlik etmesi için geliştirdiği yeni aksesuarlar tanıtıldı. Şirket iki yeni 10.000 mAh gücünde powerbank tanıttı. Bunun yanı sıra 45W çift taraflı araba şarjını duyurdu.
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Yeni tanıtılan Samsung powerbanklerin özellikleri neler?
İlk powerbank, USB PD üzerinden 25W hızlı şarj yapabilen iki Type-C bağlantı noktasının yanı sıra 7.5W hıza kadar ulaşabilen bir Qi kablosuz şarj pedi ile birlikte geliyor.
İkinci powerbank kablosuz şarj özelliklerinden yoksun bir cihaz. USB-C bağlantı noktalarından biri yerine bir USB-A arabirim ile gelecek. Bağlantı noktalarının teorik çıkışı ise 25W değerinde. Powerbank‘in kablosuz sürümünün 80$ fiyatından çıkış yapması bekleniyor. Fakat elimizde hala gerçek bir fiyatlandırma detayı bulunmuyor. Her ikisinin de Mart ayında Samsung Galaxy S20 telefonlarıyla birlikte satışta olması bekleniyor.
Yeni araç şarj cihazı hangi özelliklerde?
45W değerinde olan araç şarj cihazı, 45W çıkış verebilen bir C tipi bağlantı noktası ve 15W çıkış veren bir USB-A portu ile gelecek. Şirket ayrıca kullanıcılarına S20 Ultra 5G ve Galaxy Note 10+’ın portfoyünde 45W şarj hızını destekleyen tek cihaz olduğunu hatırlattı. Bir başka önemli not, maksimum hızlarda doldurabilmek için etrafınızda 5A kabloya sahip olmanız gerekiyor.Doldurma hızının bir çok faktörle değiştiğini unutmayalım.
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Redmi, hızlı şarj destekli iki powerbank tanıttı!
Redmi, bugün tanıtılan Redmi 8A Dual modeliyle birlikte hızlı şarj destekli ve yüksek kapasiteli iki farklı powerbank modelini de duyurdu. Düşük kapasiteli powerbank 10.000 mAh, yüksek kapasiteli model ise 20.000 mAh batarya ile geliyor.
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Yüksek kapasiteli Redmi powerbank modelleri aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunuyor
Redmi, her iki powerbank modelinde de hızlı şarj desteğine yer vermiş. Buna göre 10.000 mAh kapasiteli model 10W‘a kadar, 20.000 mAh kapasiteli model ise 18W‘a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Her iki model de, Lityum İyon (Li-ion) pillere kıyasla daha yüksek yoğunluk sunan Lityum Polimer çeşidine sahipler. Dış kısımda ise bizi kaymaz dokulu kauçuk bir plastik malzeme karşılıyor.
Redmi powerbankler, kulaklıklar ve fitness bileklikleri gibi bluetooth aksesuarları için düşük güç şarj modu da sunuyor. Ayrıca her iki model de, aşırı ısınmaya ve kısa devreye karşı 12 katmanlı gövde korumasını bünyesinde bulunduruyor.
10.000 mAh powerbank 150.5 x 73.6 x 15.1 mm, 20.000 mAh powerbank ise 154 x 73.6 x 27.3 mm boyutlarına sahip. Düşük kapasiteli model yaklaşık 11 dolar, yüksek kapasiteli model ise yaklaşık 21 dolar fiyat ile raflarda yerini alacak. Kırmızı ve beyaz renk seçeneği ile gelecek olan modellerin online olarak 18 Şubat‘ta satışa sunulması planlanıyor.