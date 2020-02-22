Apple, uygun fiyatlı bir AirPods Pro sürümü satışa çıkarabilir!

Kablosuz kulaklık dünyasına AirPods ile merhaba diyen Apple, serinin devamı olan geliştirilmiş versiyonu AirPods Pro ile satışlarını devam ettiriyor. Kablosuz kulaklık satışlarından memnun olduğu bilinen şirket, uygun fiyatlı bir sürüm ile pazardaki alternatiflerini artırmayı planlıyor olabilir. Digitimes kaynaklı bir rapora göre Apple, AirPods Pro‘nun uygun fiyatlı bir Lite sürümünü üretmeye hazırlanıyor.

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Şirketin kablosuz kulaklıklar ile ilgili başarısı pek yakından biliniyor. Hatta yakın zamanda Apple‘ın kullanıcılar tarafından verilen siparişlere yetişmekte zorlandığı ve bu nedenle AirPods üretimini artırmayı hedeflediği de söyleniyordu. Ortaya atılan bir iddiaya göre şirket, kablosuz kulaklık pazarındaki alternatifleri artırmak adına AirPods Pro‘un uygun fiyatlı bir Lite sürümünü satışa çıkarabilir.

Yeni Lite sürümün, standart AirPods (2. nesil) ile AirPods Pro arasında bir fiyatta konumlandırılması bekleniyor. AirPods‘un standart sürümü 159 dolardan, Pro sürümü ise 249 dolardan halihazırda satılıyor. Ortaya atılan iddialar doğrultusunda yeni Lite sürümün bu iki değer arasında 200 dolar seviyelerinde olacağı öngörülebilir.

Diğer bir rapora göre ise Tayvan merkezli Universal Scientific Industrial adlı şirketin AirPods Pro Lite‘in ana tedarikçisi olacağı ve ürünün yıl ortalarında kullanıcı ile buluşacağı söyleniyor. Fakat şu anda devam eden Coronavirus salgını nedeniyle planlarda değişiklik olabilir.

Apple, Pro sürümün satışlarının yıl sonuna kadar toplam AirPods satışlarının %50‘sini oluşturmasını hedefliyor.

AirPods ve AirPods Pro kablosuz kulaklıklarına ait ülkemizdeki satış fiyatları ise an itibariyle şu şekilde

AirPods (2. nesil – standart şarj kutusu ile birlikte) : 1.099 Türk Lirası

AirPods (2. nesil – kablosuz şarj kutusu ile birlikte) : 1.399 Türk Lirası

AirPods Pro (kablosuz şarj kutusu ile birlikte) : 1.899 Türk Lirası

Kablosuz kulaklıklara ait ülkemizdeki fiyatlar düşünüldüğünde, olası bir Lite sürümün 1.099-1.899 Türk Lirası arasında konumlanacağını söyleyebiliriz.

Not: Apple‘ın resmi web sitesi aracılığı ile satışa sunduğu fiyatlar baz alınmıştır. Farklı satış kanallarından daha uygun fiyatlar bulunabilir.