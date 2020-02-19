Apple Airpods kulaklıkları Android ile kullanma rehberi

Apple’ın son yıllarda yüksek satış rakamları elde ettiği Apple Airpods kulaklıkları Android işletim sistemli cihazlarınızla da kullanabiliceğinizi biliyor muydunuz ? Nasıl yapılacağını rehberimizde anlatıyoruz.

Apple Airpods kulaklıkları seven ve aktif gürültü engelleme, uzun pil ömrü gibi özelliklerinden yararlanmak isteyen bir Android kullanıcısıysanız, iPhone kullanıcılarının yaptığına ek birkaç adım ile sizde Airpods kulaklıkları kullanabilirsiniz. iPhone ile kullanabileceğiniz bazı özelliklerden mahrum kalacak olsanız da kullanabileceğiniz özellikler hiç de az değil.

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Airpods, Android cihazlar ile nasıl eşleştirilir?

İlk olarak Android cihazınızda “Ayarlar” menüsünden “Bluetooth” ayarlarına girin. “Yeni cihaz ekle” veya “Eşleştir” butonuna tıklayın. Airpods’ların kutusunu açın ve kutunun arka bölümünde bulunan tuşa bildirim ışığı beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun. Android cihazınızın bluetooth cihazlar listesinde Airpos’ları seçin ve eşleştirme işlemini tamamlayın.

Bu işlem sonrası Apple Airpods kulaklıkları Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinde herhangi bir kablosuz kulaklık gibi kullanabilirsiniz. Eşleştirme sonrası kulaklıklar, kutularından çıktıklarında cihazınız ile otomatik bağlantı kuracak ve kutularına yerleştirildiklerinde bağlantıyı otomatik olarak sonlandıracaklar.

Kullanabileceğiniz özellikler

Airpods üzerinden dokunmatik kontroller ile müzik durdurma, başlatma,bir sonraki ve bir önceki şarkıya gitmek. Airpods üzerinde uzun dokunmatik kontroller ile aktif gürültü engelleme özelliği kapatmak ve açmak. Kutudan çıkarıldığında otomatik bluetooth bağlantısı kurmak ve kutuya yerleştirildiğinde bağlantıyı sonlandırmak. Telefonunuz ters kablosuz şarj desteği sunuyorsa kulaklıkları telefon ile şarj etmek.

Kullanamayacağınız özellikler

Çoğumuzun tahmin edebileceği gibi Apple kendi ürünü kulaklıkları iPhone ile kullanmanızı istiyor. Airpods’ları Android işletim sistemli bir cihaz ile kullandığımızda aktif olmayan özellikler şu şekilde:

Kulaklıkları kulağımızdan çıkardığımızda otomatik olarak müziği durdurma ve taktığımızda devam etme özelliği. Telefon üzerinden kulaklıkların şarj durumunu görmek. (Bu özellik için 3. parti bir uygulama olan AirBattery uygulamasına ihtiyacınız olacak). Airpods üzerinden kişisel asistanları aktif etmek ve komut vermek.

Kullanamayacağınız özellikler sizin için önemli ise Apple Airpods yerine Android ile tam uyumlu rakiplerine şans vermeyi düşünebilirsiniz.