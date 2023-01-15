Apple, Çin ve Rusya gibi ülkelerdeki hükümetler tarafından yapılan kaldırma taleplerine itiraz etmeyerek keyfi kararlarla iş birliği yapmakla suçlanmasının ardından, App Store‘dan uygulama silme sürecini daha şeffaf hale getireceğine söz verdi. Kaynaklar, şirketin bu ayın başlarında aktivist yatırımcılarla bir anlaşma imzaladığını ve yabancı hükümetlerden gelen taleplerle ilgili uygulamaların yasaklanmasını daha iyi detaylandırmayı taahhüt ettiğini söyledi. Bu bilgiler Apple’ın şeffaflık raporunda açıklanacaktır.

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Cupertino devi, belgenin bir sonraki baskısında, ülkelere ve uygulama kategorilerine göre taleplerin bir listesiyle birlikte, hükümet yetkilileri tarafından yapılan taleplerin yasal dayanaklarını açıklamalıdır. Ancak, yatırımcıların orijinal talebinin aksine, bireysel uygulamaların geri çekilmesi için herhangi bir açıklama yapılmayacaktır.

Şu anda Apple yalnızca her ülkenin kaç uygulamanın kaldırılmasını talep ettiğini, talebin yasal bir ihlale dayanıp dayanmadığını ve talebin durumunu kabul edilip edilmediğini yayınlıyor. Bu model, büyük teknolojinin kararlarının düzgün bir şekilde analiz edilmesini engellediği için hissedarların şikayetlerine neden oldu.

İçindekiler İfade özgürlüğüne yönelik tehdit

İfade özgürlüğüne yönelik tehdit

Apple hissedarlarının neredeyse üçte biri tarafından imzalanan dilekçeye göre, uygulamaların App Store’dan çıkarılmasına yönelik ülke talepleri ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit oluşturabilir. Geçen yılın başından beri şirketin duruşunda değişiklikler talep ediliyordu.

Rapora göre Çin, yalnızca 2021’in ilk yarısında 34 yasal ihlali gerekçe göstererek 89 uygulamanın iPhone mağazasından kaldırılmasını talep etti ve Apple bu taleplerin tamamına uydu. Asya ülkesinde yasaklanan yazılımlar arasında şifreli mesajlaşma programları WhatsApp ve Signal de bulunuyor.