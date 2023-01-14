Apple şarj kablolarının sık sık yıpranması, birçok kullanıcı tarafından endişe vericidir. Bu durumun nedeni, kabloların yapısındaki bazı sorunlardır. Kabloların yapısındaki malzeme kalitesini de ele alırsak bu malzemeler, zaman içinde yıpranabilir ve kolayca kırılabilir. Peki şarj kabloları neden bu kadar çabuk yıpranıyor gelin beraber bakalım.

Apple Explained tarafından yayınlanan bir videoda, Apple tasarım ekibinin, orta yaşlarda, stabilite ve uzun ömürlü kablolara yardımcı olan nervürlü gerilim azaltıcıların atik olmadığını belirtti. Videoda, “Apple’ın mühendislik ekibi kablonun daha yüksek arıza oranlarından muzdarip olacağını biliyordu, ancak değişiklik ne olursa olsun uygulandı.” ifadelerine yer verildi.

Apple Explained’a göre, şirketin tasarım ekibi bir ürünün karar verme sürecindeki son durağı ve bu durumda, atik olmayan nervürlü bağlantıların olduğunu düşündüler. Mühendisler şarj cihazlarının arızalanabileceğini bilmelerine rağmen, yine de bu değişikliği yaptılar ve tüketiciler kablo üstüne kablo almak zorunda kaldıkça sayısız hayal kırıklığına ve Apple’ın kasasına bol miktarda dolar girmesine neden oldular.

Ayrıca bkz: Tim Cook Maaşım Çok Dedi! İndirim İstedi!

Ancak burada kararın daha kabul edilebilir olduğu bir nokta var: Çevre dostu. Apple’ın plastik nervürlü kaplinlerden vazgeçtiği sıralarda, eski CEO Steve Jobs Apple’ı daha yeşil, daha çevre dostu bir şirket haline getirmeye öncülük etti. Arsenik, PVC, BFR ve Cıva gibi toksik maddeleri çıkararak daha geri dönüştürülebilir ürünler yaratmaya başladı.

Mukavemeti ve dayanıklılığı nedeniyle PVC (veya Polivinil Klorür) dünyada en yaygın kullanılan plastik polimerlerden biridir, ancak aynı zamanda çok toksiktir. Apple PVC’den kurtulduğunda, çok daha zayıf bir kauçuk malzeme kullanmaya başladı ve kabloların dayanıklılığını daha da azalttı.

Neyse ki Apple son zamanlarda bazı yeni ürünleriyle birlikte çok daha sağlam dokuma örgülü kablolar piyasaya sürüyor.

4 Şubat 2021’de patent başvurusu bile yapıldı



Apple, kolay deforme olan şarj kabloları için farklı bir çözüm sunmak üzere patent başvurusunda bulundu. Bu yöntemle iPhone kullanıcılarının kronik sorunu çözüme ulaşabilir. Apple’ın iPhone kutu içeriğinden şarj aletini kaldırması sonrası kabloları güçlendirmesi kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı. Patent, kolayca yıpranmayacak bir kablo için bazı farklı fikirleri detaylandırıyor. Yöntemler, kabloyu muntazam kalınlıkta tutarken, kablonun farklı kısımlarına değişen seviyelerde sertlik veriliyor. Bu, şu an için sadece bir patent başvurusu ve Apple’ın bu tasarımı gelecekteki kablolarda kullanacağına dair hiçbir garanti bulunmuyor. Ancak Apple’ın patent başvurusunu yapmış olması, kablo dayanıklılığı konusunu da dikkate aldığına işaret ediyor.