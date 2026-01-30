Apple, geliştiriciler için en yeni iPhone ve iPad modellerini kapsayan yeni beta güncellemesini yayınladı. Ancak bu güncelleme, bazı önemli sorunları da beraberinde getiriyor. Peki, iOS 26.3 sürümünün getirdiği bu kritik hatalar neler?

iOS 26.3 beta sürümünde hangi özellikler çalışmıyor?

iOS 26.3 beta sürümü, özellikle Apple ekosisteminin en sevilen yanlarından biri olan Süreklilik (Continuity) özelliklerini hedef alıyor. Apple’ın resmi geliştirici notlarına göre, bu yeni iOS 26.3 beta sürümü yüklendiğinde, cihazlar arası geçişi sağlayan bazı temel fonksiyonlar tamamen devre dışı kalıyor. Bu durum, özellikle birden fazla Apple cihazı kullananlar için büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir.

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sorun özellikle en yeni iPhone ve iPad Pro modellerini etkiliyor. Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz ve beta programındaysanız, güncelleme yapmadan önce iki kez düşünmeniz gerekebilir. Çünkü günlük iş akışınızı sağlayan önemli özellikler bir anda kullanılamaz hale gelebilir.

Etkilenen cihazlar ve özellikler

Apple, geliştirici sürüm notlarını güncelleyerek etkilenen cihazları ve özellikleri net bir şekilde belirtti. Açıklamaya göre iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air ve M5 çipli iPad Pro modellerinde aşağıdaki Continuity özellikleri çalışmıyor:

iPhone Yansıtma (iPhone Mirroring)

Apple TV 4K’ya AirPlay ile yansıtma

Mac veya Apple TV 4K ile kablosuz Süreklilik Kamerası kullanımı

Mac’ten M5 çipli iPad Pro’ya Sidecar özelliği

Bu özellikler, Apple ekosisteminin en güçlü yanlarından bazılarını oluşturuyor. Örneğin, iPhone Yansıtma ile telefonunuzu Mac’inizden kontrol etmek veya Sidecar ile iPad’inizi ikinci bir ekran olarak kullanmak, birçok kullanıcının verimliliğini artıran önemli fonksiyonlar arasında yer alıyor. Bu nedenle bu hatalar, sıradan bir beta sorunundan daha fazlası anlamına geliyor.

Apple’dan açıklama ve sonraki adımlar

Apple, bu özelliklerin neden en yeni betalarda çalışmadığına dair herhangi bir teknik ayrıntı vermedi. Ancak sorunun bir sonraki beta sürümünde düzeltileceği tahmin ediliyor. Bu durum, iOS 26.3 final sürümünün yayınlanma takvimini de bir miktar etkileyebilir. Normalde Ocak sonunda beklenen güncelleme, bu hatalar nedeniyle Şubat başına sarkabilir.

Beta sürümlerinin doğası gereği kararsız olabileceğini ve hatalar içerebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, geliştirici değilseniz veya günlük olarak kullandığınız ana cihazınıza bu tür yazılımları yüklemeniz önerilmez. Kararlı iOS 26.3 sürümünü beklemek, bu tür sorunlarla karşılaşmamak için en güvenli yol olacaktır.

