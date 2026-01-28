Akıllı telefon pazarının dikkat çeken markalarından Nothing, yeni bir model üzerinde çalıştığını bir süredir sızıntılarla belli ediyordu. Şimdi ise merakla beklenen Nothing Phone 4a modeli, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) sertifikasyon alırken görüldü. Bu gelişme, cihazın tanıtımının çok yakında olduğunu gösteriyor. Peki, yeni Nothing Phone 4a kullanıcılara neler sunacak?

Nothing Phone 4a için geri sayım başladı

Sertifikasyon süreci, bir akıllı telefonun piyasaya sürülmeden önceki en önemli adımlarından biridir. Ortaya çıkan belgelere göre, Nothing Phone 4a modeli ‘A069’ model numarasıyla BAE’nin TDRA veritabanında listelendi. Bu durum, cihazın resmi duyurusunun an meselesi olduğunu doğruluyor. Daha önce sızdırılan Pro modelinin ise ‘A069P’ model numarasına sahip olması, standart ve Pro versiyonlarının birlikte geleceği beklentisini güçlendiriyor.

Sertifika belgesi cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi vermese de, önceki sızıntılar bize bazı ipuçları sunuyor. İddialara göre hem standart hem de Pro model, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 7 serisi bir yonga setinden alacak. Henüz tam model belli olmasa da, bu serinin orta segmentte iddialı bir performans sunduğunu söyleyebiliriz.

Gündeme gelen diğer detaylar arasında Pro modelinin eSIM desteğine sahip olacağı yer alıyor. Ayrıca şirket yetkililerinin daha önce yaptığı bir açıklamada, yeni seride depolama tarafında bir yükseltme yapılacağı ve UFS 3.1 standardına geçileceği ima edilmişti. Bu yükseltmenin, fiyatta küçük bir artışa neden olabileceği de konuşulanlar arasında.

Tasarım ve renk seçenekleri

Nothing Phone serisinin en ayırt edici özelliklerinden biri şüphesiz tasarımı. Yeni modelde de bu geleneğin devam etmesi bekleniyor. Sızıntılara göre, cihazın mavi, pembe, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması muhtemel. Şirketin ikonik şeffaf tasarım anlayışını bu modelde de sürdürüp sürdürmeyeceği ise merak konusu.

Geçtiğimiz yılın Mart ayında tanıtılan Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro modelleri, orta segmentte iyi bir başarı yakalamıştı. Bu nedenle halefleri olan yeni Nothing Phone 4a serisinden beklentiler oldukça yüksek. Özellikle kamera, batarya ve yazılım deneyimi tarafında ne gibi iyileştirmeler sunulacağı, kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nothing’in yeni orta segment telefonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!