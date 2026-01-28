Xiaomi’nin merakla beklenen yeni arayüzü HyperOS’un son sürümü, bazı kullanıcılar için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Özellikle yurt dışından getirilip farklı yazılımlar yüklenen telefonlar, bu güncelleme sonrası kullanılamaz hale geliyor. Peki, HyperOS 3 güncellemesi neden bu soruna yol açıyor ve bir çözüm yolu mevcut mu?

HyperOS 3 güncellemesi neden telefonları bozuyor?

Gelen raporlara göre, Xiaomi tarafından yayınlanan yeni HyperOS 3 güncellemesi, belirli cihazları, özellikle de Çin’den ithal edilip resmi olmayan global yazılımlar yüklenmiş telefonları etkiliyor. Sorunun temelinde, güncellemenin getirdiği yeni bir bölge kilidi denetimi yatıyor. Bu denetim, telefonun donanımının üretildiği bölge ile üzerinde çalışan yazılımın bölgesini karşılaştırıyor.

Eğer yazılım, donanımın hedeflendiği pazarla eşleşmiyorsa, işletim sistemi normal şekilde başlamayı reddediyor. Bunun sonucunda cihaz, kurtarma modunda (recovery mode) takılı kalıyor veya sürekli yeniden başlayarak bir açılış döngüsüne (bootloop) giriyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise Çin için üretilmiş ancak Türkiye gibi pazarlarda satılabilmesi için sahte global ROM yüklenmiş cihazların sahipleri oluyor.

Xiaomi, bu durumu bir “hata” olarak sınıflandırmıyor. Şirkete göre, dönüştürülmüş ROM’lar “yetkisiz yazılım kurulumları” olarak kabul ediliyor ve yeni HyperOS 3 güncellemesi bu tür yazılımlara karşı bir önlem niteliği taşıyor. Bu durum, markanın gri pazar olarak bilinen kanallar üzerinden satılan cihazların önüne geçme stratejisinin bir parçası olabilir.

Bozulan telefonlar nasıl düzeltilir?

Eğer siz de HyperOS 3 güncellemesi sonrası telefonunuzu açamıyorsanız, panik yapmanıza gerek yok. Cihazı, önceki resmi sürüm olan HyperOS 2.2’ye otomatik olarak geri döndürebilen bilinen bir yöntem bulunuyor.

İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Cihazı Art Arda Yeniden Başlatın: Telefonunuzu yaklaşık 10-15 kez zorla yeniden başlatın. Bu tekrarlanan yeniden başlatma dizisi, sistemi bir acil durum geri yükleme moduna girmeye teşvik ediyor. Bu mod, dönüştürülmüş ROM’unuzla uyumlu olan önceki HyperOS yapısını geri yüklüyor. Geri yükleme tamamlandıktan sonra telefonunuzun normal şekilde açılması gerekiyor.

Telefonunuzu yaklaşık 10-15 kez zorla yeniden başlatın. Bu tekrarlanan yeniden başlatma dizisi, sistemi bir acil durum geri yükleme moduna girmeye teşvik ediyor. Bu mod, dönüştürülmüş ROM’unuzla uyumlu olan önceki HyperOS yapısını geri yüklüyor. Geri yükleme tamamlandıktan sonra telefonunuzun normal şekilde açılması gerekiyor. Güncellemeleri Kapatın: Cihazınız HyperOS 2.2 sürümüne başarıyla geri döndükten sonra, telefonun tekrar HyperOS 3 güncellemesi yapmasını önlemek için Ayarlar menüsünden otomatik güncellemeleri mutlaka kapatın. Bu adımı atlamanız, sorunun tekrar yaşanmasına neden olabilir.

