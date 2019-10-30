Apple, tüm MacBook modellerinde makas tipi klavye kullanacak!

Apple, ikinci çeyrekte geliştirmiş olduğu MacBook modellerini muhtemelen piyasaya sürecek. Aslında iPhone modelleriyle birlikte satışa sürülmesini ön gördüğümüz cihazlar ertelenmişti. Ya 2019 ayının son çeyreğinde ya da 2020 ayının başında bu modellerin çıkışını görmüş olacağız.

İlginizi çekebilir: Apple Çin’i kızdıran mobil uygulamayı kaldırdı!

MacBook cihazlar, bizim tahminlerimize göre ya Ocak ayında yapılacak olan WWDC konferansında sahneye çıkacak. Ya da Şubat ayındaki basın etkinliğinde sessiz soluksuz tanıtılacak.

TF International Securities için yapılan bir araştırma notunu MacRumors sitesi siz değerleri takipçilerimiz için görüntüledi. Tayvanlı üretici firma Wistron makas tipi klavyeyi 2020 yılında ana tedarikçilerinden biri olacaklarını öne sürdüler.

Tayvanlı Kuo’nun iddiasına göre 16 inç geniş ekran MacBook Pro’nun gecikeceği henüz netleşmedi. Açıklamalarında, 2019’un son çeyreğinde Apple’ın premium sınıf dizüstü bilgisayarının tanıtılabileceğini söyledi. Bu sabah saatlerinden Apple’ın anons duyurusunda MacBook 16 inç modeli ekleyebilirdi. Ama bu olmadı.

Kuo, Apple’ın giriş seviyesi laptop cihazları da dahil olmak üzere tüm cihaz ailesinde artık kelebek tipi klavye yerine makas tipi klavyeyi kullanacağını tahmin ettiğini belirtti. MacBook, MacBook Pro ve MacBook Air cihazların hepsinde artık çok daha hızlı ve gecikmesi düşük yazım performansı elde edebileceğimiz anlamına geliyor.

MacBook Pro cihazlar için bu özelliği Apple, 2015 yılında tanıtımını yapmış, kullanıcılar klavyeden kurtulmuştu.