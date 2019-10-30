Apple
Apple, tüm MacBook modellerinde makas tipi klavye kullanacak!
Apple, ikinci çeyrekte geliştirmiş olduğu MacBook modellerini muhtemelen piyasaya sürecek. Aslında iPhone modelleriyle birlikte satışa sürülmesini ön gördüğümüz cihazlar ertelenmişti. Ya 2019 ayının son çeyreğinde ya da 2020 ayının başında bu modellerin çıkışını görmüş olacağız.
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MacBook cihazlar, bizim tahminlerimize göre ya Ocak ayında yapılacak olan WWDC konferansında sahneye çıkacak. Ya da Şubat ayındaki basın etkinliğinde sessiz soluksuz tanıtılacak.
TF International Securities için yapılan bir araştırma notunu MacRumors sitesi siz değerleri takipçilerimiz için görüntüledi. Tayvanlı üretici firma Wistron makas tipi klavyeyi 2020 yılında ana tedarikçilerinden biri olacaklarını öne sürdüler.
Tayvanlı Kuo’nun iddiasına göre 16 inç geniş ekran MacBook Pro’nun gecikeceği henüz netleşmedi. Açıklamalarında, 2019’un son çeyreğinde Apple’ın premium sınıf dizüstü bilgisayarının tanıtılabileceğini söyledi. Bu sabah saatlerinden Apple’ın anons duyurusunda MacBook 16 inç modeli ekleyebilirdi. Ama bu olmadı.
Kuo, Apple’ın giriş seviyesi laptop cihazları da dahil olmak üzere tüm cihaz ailesinde artık kelebek tipi klavye yerine makas tipi klavyeyi kullanacağını tahmin ettiğini belirtti. MacBook, MacBook Pro ve MacBook Air cihazların hepsinde artık çok daha hızlı ve gecikmesi düşük yazım performansı elde edebileceğimiz anlamına geliyor.
MacBook Pro cihazlar için bu özelliği Apple, 2015 yılında tanıtımını yapmış, kullanıcılar klavyeden kurtulmuştu.
Apple
iPhone SE 2 mart ayında tanıtılabilir!
Apple’ın düşük özelliklere sahip ara modeli olan iPhone SE‘nin yeni versiyonunu mart ayında tanıtılabilir. iPhone SE modelini 21 Mart 2016’da tanıtan Apple’ın bu yeni modelide aynı tarihlerde tanıtması bekleniyor.
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Düşük özelliklere sahip yeni iPhone modeli iPhone SE 2, 399 dolarlık bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Apple’ın ara telefonları tanıttığı tarih olarak hafızalara kazınan mart ayında bu telefonun tanıtılması ve özelliklerinin açıklanması bekleniyor. 4.7 inç boyutunda bir ekranla karşımıza çıkacak olan telefon, A13 işlemcisini kullanacak. Ana menü tuşu ile birlikte gelen telefon, Face ID desteğinide bizlere sunacak.
Fiyatı ile doğru orantılı olarak 3 GB RAM ve 64 GB, 128 GB depolama seçenekleri bulunduracak cihaz, üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Bu renkler uzay grisi, silver ve kırmızı olacak. Uygun bir fiyat etiketi ile bizleri karşılayacak telefon, iPhone 8 benzeri bir tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
Apple bu telefonla birlikte iPhone 6 ve iPhone 6s kullanıcılarının yeni bir iPhone’a geçmesini sağlayacak. Bu şekilde iOS 13’e geçiş yapamayan kullanıcılarını ucuz bir cihaz ile iOS 13 ile buluşturacak.
Apple
iPhone modellerinin yarısı iOS 13’e güncellendi!
iPhone modellerinin iOS 13‘e geçiş süreçleri beklenenden daha hızlı gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Araştırmaya göre aktif modellerin yarısı son sürümü kullanıyorlar.
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iPhone telefonlarının iOS 13 kullanım oranları
Amerikalı teknoloji devi Apple‘ın henüz bir ay önce kullanıcılarına sunmaya başladığı yeni iOS sürümünün kullanım yüzdeleri ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre aktif olarak kullanılan tüm Apple telefonlarının yarısında iOS 13 kurulu. Son dört yıl içinde piyasaya çıkan modeller dikkate alındığındaysa bu oran yüzde 55 seviyesine çıkıyor. iOS 12 sürümü ise yüzde 38‘lik payla ikinci sırada yer alıyor.
iPadOS tarafındaysa işler o kadar yolunda gitmiyor. Yeni tanıtılan tabletlere özel işletim sistemi genelde yüzde 33, son dört yılda çıkan tabletlerde ise yüzde 41 civarında kullanım oranına ulaşabilmiş.
Apple
Apple, ekran üreticisi Japan Display’e yatırım yapacak
iPhone 11 serisini dünya genelinde satışa sunan Apple, bir yandan da artan üretim hacmi için yatırım gerçekleştirmeye devam ediyor. Cupertino merkezli şirketin, dünyanın en büyük ekran üreticilerinden Japan Display’e 200 milyon dolar değerinde yatırım yapacağı iddia edildi.
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Apple, OLED ekran üretimi için Japan Display’e dev bir yatırım yapacak
Geçtiğimiz yıllarda LCD ekran üretiminin önemli aktörlerinden olan Japan Display, OLED ekran kullanımının artmasından dolayı müşterilerinin önemli bir kısmını kaybetti. Haliyle şirket önemli bir dar boğaz içerisine girdi ve iflasın eşiğine geldi. Şirketin CFO’su Minoru Kikioka, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile OLED ekran üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Toplam 630 milyon dolar yatırımla kurulacak tesis için “büyük bir müşterisinden” destek alacaklarını söyleyen Kikioka, yatırımcılarla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Ancak alınan bilgilere göre Apple ve JDI, 200 milyon dolarlık bir yatırım için anlaşmaya varmış durumda.
Japan Display, iPhone 11‘de kullanılan LCD ekranların tedarikçisi konumunda bulunuyor. Firmanın hacimli OLED ekran üretimine başlayacak olması, halihazırda Apple’ın bu ekranları temin ettiği Samsung ve LG için kötü haber olabilir. Bu da Apple’a ciddi miktarda ekran sevkiyatı gerçekleştiren iki şirketin yeni müşteriler bulması anlamına geliyor.
Kaynaklar, yeni üretim tesisinin bir yatırımcısının da Hong Kong merkezli Oasis Management olduğunu ifade ediyor. Fonlama sistemine dayanan bu yatırımın değerinin yaklaşık 180 milyon dolar olacağı bildiriliyor. Sadece 2 şirketten 380 milyon dolar gibi bir miktar toplayacak Japan Display’in 2020 yılındaki iPhone serisinin tek ekran tedarikçisi olacağı tahmin ediliyor.