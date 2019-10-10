Apple Çin’i kızdıran mobil uygulamayı kaldırdı!

Apple Watch, piyasadaki en iyi fitness takibi yapan uygulamalardan biri olarak biliniyor. Fakat senelerdir, cihazlarına dahil etmekten çekindiği bir özellik var.

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Apple Watch, akıllı saat piyasasında en çok satan cihazlardan biri olarak bilinir. Apple Watch, spor yapan akıllı cihaz tutkunları için biçilmiş kaptan. Aynı zamanda, güvenlik özellikleri ve iletişim yetenekleri övülmeye değer diyebiliriz.

Üçüncü parti uygulamaların hali hazırda uyku takibi desteği verdiği cihazda, senelerdir resmi olarak bir destek bulunmuyor. Apple’ın minimalist çizgisini ve ihtiyaç algısına güvenerek bunu yaptığını düşünüyoruz.

Ne kadar, başka uygulamalar tarafından bir destek sunuluyor olsa da bu uygulamalar çokta yetenekli olamıyorlar. Yazılım içerisinden uyku öncesi özelliği aktif hale getirmeniz gerekiyor. Maalesef ki piyasadaki çoğu saatte uzun senelerdir yer etmiş “otomatik uyku takibi” özelliği kullanılıyor.

Apple Watch App Store’unda geçtiğimiz günlerde bir detay fark edildi. Alarm uygulamasında görüntülenen detayda, henüz varolmayan Uyku uygulamasıyla ilgili küçük bir yazı görsele dahil edilmiş.

Aşağıda gördüğünüz ekran görüntüsü, Apple’ın durumu fark edip fotoğrafı kaldırmadan önce çekildi.

Ekran görüntüsündeki metinde, “Yatma zamanınızı ayarlayın ve Uyku uygulamasıyla kalkın” ifadeleri açıkça seçilebiliyor. Muhtemelen, henüz hakkında çok az şey bildiğimiz uygulama, sizin istekleriniz doğrultusunda uyku döngünüzü ayarlayabilecek. Çeşitli veriler toplayarak, uyku analizinizin ölçülmesi sağlanacak.

Kuvvetle muhtemel, uyku desteğinin tüm yeteneklerini Apple Watch‘ın son iki jenerasyonunda göreceğiz. Yeni özelliğin, güçlü donanıma sahip akıllı saatte nasıl bir batarya performansı göstereceğini merak ediyoruz. Özellikle, kullanıcıların çok uzun süreler şarjı gitmeyen cihazlarını yatmadan önce şarja takmaya alışkın olduklarını düşünürsek.

Apple, sızdırılan yeni özelliği beşinci nesil watch duyurulmadan önce de ortaya çıkartmıştı. Fakat uyku takibiyle ilgili dile getirilen resmi bir yazı hala ortada yok.