Genel
Apple Çin’i kızdıran mobil uygulamayı kaldırdı!
Apple, Hong Kong’da protestocuların polislerin konumlarını güncel olarak takip edebilmelerini sağladığı için Çin’in tepki gösterdiği mobil uygulamayı sisteminden kaldırdı.
Amerikalı şirket, Hong Kong’da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama “HKmap.live”ı mobil satış mağazası “Apple Store”dan kaldırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “HKmap.live”‘ın, “polisleri hedef almayı ve onlara pusu kurmayı kolaylaştırdığı”. Ayrıca “kamu güvenliğini tehdit ettiği” için mobil satış mağazasından çıkarıldığı belirtildi.
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Çin’in resmi yayın organı People’s Daily gazetesi, Hong Kong’da polislerin konumlarını güncel olarak gösteren mobil uygulaması “HKmap.live” sebebiyle Apple’ı eleştirerek, şirketin Çinli müşterileri nezdinde itibar kaybına uğrayabileceği uyarısı yapmıştı.Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Protestocular, uygulama sayesinde polislerin konumlarına ve biber gazı kullanılan yerlere güncel olarak ulaşabiliyordu.
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Apple, Çin’de bir numara olmayı hedefliyor
Apple CEO’su Tim Cook daha önce Çin hakkında açıklamada bulunmuştu. Tim Cook, Apple’ın ABD’den sonraki en büyük ikinci pazarı Çin’in eninde sonunda bir numara olacağını belirtmişti.
Çin de son olarak, devlet televizyonu CCTV, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey’in, Hong Kong Özel İdare Bölgesi’ndeki hükumet karşıtı protestolara destek veren paylaşımının ardından, NBA takımlarının Çin’de oynayacağı hazırlık maçlarını yayınlamama kararı almıştı.
Apple
Apple Watch’a uyku takibi desteği gelebilir!
Apple Watch, piyasadaki en iyi fitness takibi yapan uygulamalardan biri olarak biliniyor. Fakat senelerdir, cihazlarına dahil etmekten çekindiği bir özellik var.
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Apple Watch, akıllı saat piyasasında en çok satan cihazlardan biri olarak bilinir. Apple Watch, spor yapan akıllı cihaz tutkunları için biçilmiş kaptan. Aynı zamanda, güvenlik özellikleri ve iletişim yetenekleri övülmeye değer diyebiliriz.
Üçüncü parti uygulamaların hali hazırda uyku takibi desteği verdiği cihazda, senelerdir resmi olarak bir destek bulunmuyor. Apple’ın minimalist çizgisini ve ihtiyaç algısına güvenerek bunu yaptığını düşünüyoruz.
Ne kadar, başka uygulamalar tarafından bir destek sunuluyor olsa da bu uygulamalar çokta yetenekli olamıyorlar. Yazılım içerisinden uyku öncesi özelliği aktif hale getirmeniz gerekiyor. Maalesef ki piyasadaki çoğu saatte uzun senelerdir yer etmiş “otomatik uyku takibi” özelliği kullanılıyor.
Apple Watch App Store’unda geçtiğimiz günlerde bir detay fark edildi. Alarm uygulamasında görüntülenen detayda, henüz varolmayan Uyku uygulamasıyla ilgili küçük bir yazı görsele dahil edilmiş.
Aşağıda gördüğünüz ekran görüntüsü, Apple’ın durumu fark edip fotoğrafı kaldırmadan önce çekildi.
Ekran görüntüsündeki metinde, “Yatma zamanınızı ayarlayın ve Uyku uygulamasıyla kalkın” ifadeleri açıkça seçilebiliyor. Muhtemelen, henüz hakkında çok az şey bildiğimiz uygulama, sizin istekleriniz doğrultusunda uyku döngünüzü ayarlayabilecek. Çeşitli veriler toplayarak, uyku analizinizin ölçülmesi sağlanacak.
Kuvvetle muhtemel, uyku desteğinin tüm yeteneklerini Apple Watch‘ın son iki jenerasyonunda göreceğiz. Yeni özelliğin, güçlü donanıma sahip akıllı saatte nasıl bir batarya performansı göstereceğini merak ediyoruz. Özellikle, kullanıcıların çok uzun süreler şarjı gitmeyen cihazlarını yatmadan önce şarja takmaya alışkın olduklarını düşünürsek.
Apple, sızdırılan yeni özelliği beşinci nesil watch duyurulmadan önce de ortaya çıkartmıştı. Fakat uyku takibiyle ilgili dile getirilen resmi bir yazı hala ortada yok.
Akıllı Telefonlar
Afrika kıtasının ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu!
Afrika ülkesi olan Ruanda şehrinde, vatandaşlarının teknolojiye daha ucuz ve daha kolay erişebilmesi için akıllı telefon fabrikası kuruldu. Mara markası ile birlikte üretilecek olan Android işletim sistemli akıllı telefonlar hem ülke içerisine hem de çevre ülkelere pazarlanacak.
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“Mara” adını taşıyan ve Android işletim sistemini kullanan telefonların seri üretimine başlayan fabrikanın açılışı dün başkent Kigali‘de gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden fabrikada iki model telefon üretimine başlanırken, fiyatların 129 – 189 dolar olacağı açıklandı.
Açılışta konuşan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ürünlerin iki yıla yayılan taksitlerle satın alınabileceğini ve bunun teknolojiye erişimi kolaylaştıracağını söyleyerek, “Akıllı telefonlar artık lüks değil. Hızlıca günlük hayatımızın bir gerekliliği oluyorlar.” ifadesini kullandı. Kagame ayrıca, telefonun Ruanda’nın akıllı telefon kullanımını şimdikinden yaklaşık % 15 artıracağını umduğunu söyledi.
Mara Telefon Üst Yöneticisi Ashish Thakkar, telefonların Ruanda’da montajının değil üretiminin yapılacağına dikkati çekerek, “Bugün sadece Mara için değil Ruanda ve Afrika için büyük bir rüya gerçeğe dönüştü.” dedi.
Telefonları bölge ülkelerine ihraç etmek isteyen Ruanda’da, 2019 verilerine göre, halkın % 52,1’i internete erişim sağlayabiliyor. Ülke, ekonomik koşullar nedeniyle akıllı telefonlara neredeyse erişemiyor. Akıllı telefon satın alabilecek güçte olan kişiler, genel olarak ülkenin zengin kesimi olduğu belirtiliyor. Üretilecek telefonların Afrika kıtası dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 8; 21:9 ekran, Snapdragon 630 işlemci ve çift kamera!
Sony Xperia 5′in çıkışı sıcaklığını korurken Japon üretici‘den sevenlerini heyecanlandıracak yeni bir haber daha geldi. Sony, Japonya’da yapmış olduğu etkinlikle birlikte Xperia 8’i duyurdu.
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Cihazın detaylarına baktığımız takdirde, Xperia 10‘a benzeyen 21:9 en boy oranına sahip 6 inç, kenarlardan kavisli bir ekranla karşılaşıyoruz. Fakat bu sefer, telefonun ön ve arka tarafında Gorilla Glass 6 koruma teknolojilerinin yer verildiğini görüyoruz.
Diğer bir değişiklik ise, kameraya yapılmış vaziyette. Cihazda, 12 megapiksel F/1.8 ana kameranın yanında 8 megapiksel ultra geniş açılı F/2.4 kamera konumlandırılmış.
Sony inadından vazgeçti!
Ön tarafa geldiğimiz zaman, 8 megapiksel, F/2.0 sensörlü öz çekim kamerasını sahip, 6 inç 21:9 en boy oranına sahip 6 inç ekran yer alıyor. Xperia‘nın tepe modellerinin aksine Xperia 8‘de LCD panel tercih edilmiş.
Telefonun sağ tarafında ise; güç tuşu parmak izi sensörü ikilisini görüyoruz. Sony, Xperia 1 ve Xperia 5‘te de aynı konumlandırmadan yana tavır göstermişti.
Ekran teknolojileri özelinde inadı kırılan firmanın aynı hassasiyeti güvenlik yönünde de göstermesini temenni ederdik. Sonuçta, ekrandan parmak izi özelliği, çoğu son nesil cihazda yer almaya başladı.
Xperia 8, 158 mm uzunluğunda, 69 mm genişliğinde ve 8.1 mm kalınlığında ve 170 gram ağırlığa sahip kasa tasarımıyla gelecek.
Donanım tarafında ise Snapdragon 630 işlemci, 4GB RAM ve genişletilebilir SD kart slotuna sahip 64GB depolama desteği ile eşleştirilmiş.
2760mAh batarya kapasitesinin dahil edildiği cihazda, 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor.
Suya ve toza dayanaklık, olmazsa olmaz!
Telefon, IP65/68 sertifikalarını da içerisinde bulunduran suya ve toza dayanıklı tasarım anlayışıyla kullanıcılarına güven vermeyi hedefliyor.
Diğer özelliklerden bahsetmemiz gerekirse, yüksek çözünürlüklü ses sağlayan 3.5mm kulaklık çıkışı, NFC desteği ve LED bildirim ışığı bulunuyor.
Xperia 8, sadece Japonya’ya özel olarak kalması beklenen Sony’nin yeni amiral gemisi Kasım ayından sonra piyasaya sürülecek. Fiyatının da yaklaşık 505 dolar olacağı tahmin ediliyor.
Cihaz; beyaz, siyah, turuncu ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek.