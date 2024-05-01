Son birkaç haftadır, sosyal medyada dolaşan şikayetlerle birlikte, iPhone kullanıcılarından gelen alarmların beklenen şekilde çalışmadığına dair bir dizi rapor ortaya çıktı. Apple, bu sorunun farkında olduğunu doğruladı ve bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı. Bugün, Apple’ın bu sorunu Wall Street Journal’dan Joanna Stern’e doğruladığı bildirildi. Şirket, bazı iPhone alarmlarının beklenen sesi çalmamasına neden olan bir sorunun farkında olduklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Sosyal medyada, bazı kullanıcılar sorunun iPhone’un Dikkat Farkındalık özellikleriyle ilişkili olduğunu düşünmeye başladı. Bu özellik, cihazınıza baktığınızda uyarıların ses seviyesini otomatik olarak azaltır.

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Kullanıcılar, FaceID için dikkat gereksin özelliğinin, hatta kullanıcıların uyuduğu zamanlarda bile dikkati yanlış algılayarak alarmların sesini azaltabileceğini iddia ettiler. Ancak, Apple henüz bu iddiayı doğrulamadı ve sorunun kaynağını netleştirmedi.

FaceID için dikkat gereksin özelliklerini devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar için birkaç adım atılabiliyor. Ayarlar uygulamasını açarak, FaceID ve Parola seçeneğine gidip ardından Dikkat Farkındalık özelliklerini kapatmak mümkün. Bu adımın, sorunun geçici bir çözümü olarak görüldüğü belirtiliyor, ancak Apple’ın resmi bir düzeltme üzerinde çalıştığını unutmamak önemli.