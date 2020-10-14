Apple, servis ücretlerine ve aksesuarlara zam yaptı

Dün yeni iPhone 12 serisini duyuran Apple, kutu içeriğinden şarj adaptörü ve kulaklığı resmen çıkartmıştı. Markanın EarPods ve şarj adaptörüne indirim yaptığı görülürken, Lightning kablosu başta olmak üzere aksesuarlara ve servis ücretlerine ise zam geldi!

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Apple, yeni iPhone lansmanının ardından zam yaptı!

Apple’ın şarj adaptörü ve kulaklık kararı pek çok teknoloji kullanıcısı tarafından tartışılmaya devam ediyor. Plastik atık ve karbon salınımını azaltacağı öne sürülen gelişmenin ardından kutudan çıkartılan aksesuarlarda fiyat indirimine gidilip gidilmeyeceği merak konusu olmuştu. Apple Store’da güncellenen fiyatlara göre, Lightning bağlantısına sahip EarPods kulaklığın fiyatı 279 TL’den 199 TL’ye indirildi. 18W hızlı şarj aleti ise 20W değerine ulaşacak şekilde güncellendi ve fiyatı 279 TL’den 199 TL’ye düşürüldü.

Kulaklık ve şarj adaptörünün fiyatlarında indirime gidilirken, servis hizmeti ve diğer aksesuarlarda ise önemli bir zam yapıldığı görülüyor. Kutudan çıkmaya devam eden 1 metrelik USB-C Lightning kablosunda fiyat değişikliği bulunmuyor. Ancak 2 metrelik USB-C Lightning kablosunun 249 TL’den 329 TL’ye çıktığı görülüyor. 379 TL’ye satılan Lightning Dock’ın yeni fiyatı 499 TL olurken, Smart Battery Case bataryalı kılıflar ise %30 artışla 1.299 TL’ye yükseldi. Yine Apple markalı diğer aksesuarlarda da %20 ile %30 oranında fiyat artışı yapılması dikkat çekiyor.

Öte yandan servis onarım ücretlerinde de önemli miktarda zam yapıldığı göze çarpıyor. Yeni fiyat tarifesinde batarya değişiminde 50-110 TL, ekran değişiminde ise iPhone modeline göre 360-590 TL arası zam yapıldı. Garanti kapsamı dışında kalan hasarlardaki cihaz değişim fiyatları ise 1.060 TL-1.680 TL arasında artış gösterdi.

Bilindiği üzere iPhone 12’den önceki diğer Apple modellerinin kutu içeriğinde de kulaklık ve şarj adaptörü yer almayacak. Bu nedenle ilk defa iPhone satın alan kullanıcıların orijinal kutu içeriğini tamamlaması için fazladan yaklaşık 400 TL ödemesi gerekecek.

Güncellenen iPhone servis fiyat listesi

iPhone Pil Değişim Ücreti (Garanti Dışı) Eski Fiyat Yeni Fiyat iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 489 TL 599 TL iPhone SE (2. nesil), iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus 349 TL 349 TL

iPhone Ekran Değişim Ücreti (Garanti Dışı) Eski Fiyat Yeni Fiyat iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max 2.369 TL 2.959 TL iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X 2.009 TL 2.509 TL iPhone 11, iPhone XR 1.429 TL 1.789 TL iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus 1.219 TL 1.219 TL iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6 Plus 1.069 TL 1.069 TL iPhone 6, iPhone SE, iPhone SE 2020, iPhone 5s, iPhone 5c 939 TL 939 TL