ASUS Zenfone 7 Pro için Android 11 beta güncellemesi yayınlandı

ASUS, Zenfone 7 Pro modeli için Android 11 beta güncellemesini kullanıma sundu. Bugünden itibaren genel beta test programına kayıt olan kullanıcılar, en yeni Android’i deneyimleme fırsatına sahip olabiliyor.

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ASUS, Zenfone serisi akıllı telefonlarını Android 11 işletim sistemine güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Zenfone 6 için Android 11 betayı piyasaya süren şirket, şimdi de en yeni Android’i Zenfone 7 Pro ile buluşturmaya başladı. Bugünden itibaren genel beta programına kayıt olanlar, telefonlarında ilk Android 11 beta sürümüne sahip oluyor.

ASUS Zenfone 7 Pro için Android 11 beta müjdesi!

ASUS’un 30.04.31.30 numaralı sürümüyle yayınladığı Android 11 beta güncellemesinin boyutu 1 GB’ın biraz üzerinde. Bu güncellemeyle Android 11, Zenfone 7 Pro kullanıcılarına birbirinden güzel heyecan verici değişiklikler getiriyor.

Yeni gelen özelliklerden bazıları şu şekilde:

Güç menüsüne entegre edilmiş cihaz kontrolleri

Desteklenen uygulamalar için baloncuk bildirimler

Geliştirilmiş hızlı ayarlar paneli

Uygulama izinleri üzerinde daha fazla kontrol

Bu yeniliklerin yanı sıra ASUS, Android 11 betada Kişiler, Telefon, Dosya Yöneticisi, Hesap Makinesi, Saat, Galeri, Hava Durumu, Ses kaydedici, Ayarlar, Veri Aktarımı ve Yerel yedekleme dahil olmak üzere Zenfone 7 Pro arayüzünün stok uygulamalarını da yeniledi.

Beta güncellemelerinin, kararlı sürümden evvel sınırlı bir kullanıcıya sunulması ve denenmesinin hem üreticiler hem de kullanıcılar için birkaç avantajı bulunuyor. Yalnızca üreticilerin yazılımdaki hataları tespit edip kararlı sürümü yayınlayana kadar önemli ölçüde gidermesi değil, aynı zamanda kararlı sürümü alacak kullanıcılar için de potansiyel olarak ön bir hazırlık olması yönüyle büyük önem taşıyor.

Bu arada ASUS, henüz Zenfone 7 Pro için Android 11′i beta olarak yayınladığından dolayı manuel olarak herhangi bir indirme bağlantısı da sunmuyor. Şirket kanadından ZenFone 7 serisi için Android 11′in kararlı sürümünün ne zaman yayınlanacağına dair açıklama da gelmedi.