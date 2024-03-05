Avrupa Komisyonu, Apple‘ı iPhone ve iPad’lerdeki müzik akışı uygulamalarında rekabeti engellediği gerekçesiyle rekor bir para cezasına çarptırdı. Apple’a 1,8 milyar Euro (yaklaşık 1,95 milyar dolar) tutarında para cezası verildi. Bu ceza, Apple’ın müzik akışı uygulama geliştiricilerinin cihazlarında çalışma şeklini kısıtlayarak kötüye kullandığı iddia edilen uygulama pazarındaki hakim konumundan kaynaklanıyordu.

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Avrupa Komisyonu, Apple’ın yönlendirme karşıtı hükümler olarak adlandırılan kısıtlamalarla geliştiricileri engellediğini belirtti. Bu kısıtlamalar, geliştiricilerin kendi web sitelerine bağlantılar eklemelerini veya uygulama içi abonelikler ile başka yerlerde sunulanlar arasındaki fiyat farklarından bahsetmelerini yasaklıyordu.

Böylelikle, kullanıcıların App Store dışındaki daha ucuz abonelik seçenekleri hakkında bilgilendirilmeleri engelleniyordu. Avrupa Birliği, bu uygulamaların kullanıcı seçimini sınırladığı, potansiyel olarak yüksek fiyatlara yol açtığı ve Apple’a haksız avantaj sağlayarak rekabeti engellediği gerekçesiyle bu uygulamaları yasa dışı kabul etti.

Bu rekor cezanın miktarı, teknoloji devinin ihlalinin süresi, pazar büyüklüğü ve gelecekte benzer suçları caydırma ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlendi. AB ayrıca, Apple’a bu yönlendirme karşıtı hükümleri kaldırmasını ve gelecekte benzer uygulamalardan kaçınmasını emretti.

Bu kararın Apple cihazlarında müzik akışı ortamında daha rekabetçi bir atmosfer yaratması ve kullanıcılara daha şeffaf fiyatlandırma ve daha geniş abonelik seçenekleri sunması bekleniyor. Ayrıca, geliştiriciler için daha adil ve açık bir uygulama pazarını teşvik edeceği düşünülüyor.

Cupertinolu devin karara itiraz etme hakkı bulunmakla birlikte, bu karar dijital çağda adil rekabet ve tüketici hakları açısından güçlü bir mesajı temsil ediyor. Apple’ın bundan sonra bu tür uygulamalardan kaçınması ve rekabeti destekleyici önlemler alması bekleniyor.