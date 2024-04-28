Alman otomotiv devi BMW bildiğiniz üzere serilerini rakamlarla isimlendiriyor. Bu bağlamda 3 serisi ve 5 serisi ülkemizde çok sevilen modeller. Ancak bu arada 4 serisi de bulunuyor. Maddi yeterliliği olan gençlerin gözbebeği olan 4 serisi artık üretilmeyeceği iddia ediliyor. Sizler için araştırdık. Detaylara bakalım.

BMW 4 serisi rafa mı kalkacak?

İddialara göre alman otomotiv devi, BMW 4 serisinden vazgeçip sadece elektrikli olan BMW i4 modeliyle devam edecek. BMW konusunda öncü medyalardan birisi olan BMW Blog, BMW 4 serisinin artık yeni bir nesle sahip olmayacağını iddia etmişti.

*BMW M440i Gran Coupe

Ancak bu iddialar yalanlandı. MotorTrend’e konuşan BMW’nin Kuzey Amerika’daki Ürün İletişim departmanının patronu Tom Plucinsky, BMW’nin herhangi bir seriyi sona erdirme gibi bir planının olmadığını açıkladı. Plucinsky, BMW’nin elektrikli ve hidrojen yakıtlı otomobillere yatırımlarını devam edeceğini açıkladı. Ayrıyeten BMW’nin içten yanmalı motorlu araçlara hâlâ bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

İlginizi çekebilir: TRT yeni kanal ile karşımızda, işte yeni TRT kanalı

“En azından belli bir süre boyunca tamamen elektrikli araçlara geçmeyeceğiz ve hiçbir zaman böyle bir açıklamamız olmadı. Çünkü belirli ülkelerin elektrikli araçlara geçişinin daha yavaş olacağı düşüncesindeyiz. Sizin için elektrikli araçlar iyiyse size o araçları üretiriz. Eğer içten yanmalı motor seven biriyseniz o zaman size içten yanmalı otomobil çıkarırız.”

*BMW M4 CSL