Apple, bugün piyasaya M3 işlemcili yeni nesil MacBook Air modelini sunarken, bir diğer yandan tüm ürünlere ortalama %8 oranında da zam getirdi.

İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy S23 Ultra vs Xiaomi 13 Pro Kullanıcı Deneyimi | Oğuzhan Yazır

En ucuz iPhone 15 modeli 58.500 TL olurken en pahalı model olan iPhone 15 Pro Max 1 TB ise 108.000 TL oldu.

Bu videoda Eren ve Aydoğan değişen iPhone fiyatlarını ve düşüncelerini aktarıyor.

Apple Türkiye yine zam haberi ile karşımıza çıktı. Apple yükselen kurlardan dolayı iPhone dahil tüm ürünlerinin fiyatların zam yaptı. Son zamlar sonrası iPhone 15 fiyatı 58.499 TL, 15 Plus fiyatı 66.999 TL, 15 Pro fiyatı 75.499 TL ve Pro Max fiyatı 89.999 TL’ye yükseldi.

1 TB 15 Pro Max modelinin fiyatı ise 107.999 TL olarak tarihe geçti. Zamanında ev alınan paraya Apple Türkiye’nin iPhone satması çok ilginç olacak gibi görünüyor.

iPhone 14 başlangıç fiyatı 51.499 TL, iPhone 14 Plus başlangıç fiyatı 58.499 TL, iPhone 13 başlangıç fiyatı 42.999 TL, iPhone SE baz model fiyatı ise 28.999 TL oldu.