Önümüzdeki hafta yapılacak WWDC öncesinde Apple bir kez daha Reality Pro başlığının xrOS yazılım platformuna ilişkin bir referans sızdırdı. Apple’ın en son xrOS referansı geliştiriciler için App Store Connect’te ortaya çıktı. Apple’ın hakkında sayısız sızıntı duyduğumuz xrOS sistemi bu sefer kesin geliyor!

xrOS Yeniden Tasarlanmış Bir iOS Olabilir!

Apple Store Connect, geliştiricilerin iOS, iPadOS ve macOS gibi platformlar için uygulamalarını yönetebildikleri ve dağıtabildikleri bir platform. Bir geliştirici, sosyal medya paylaşımında App Store Connect’i nasıl kandırdığını ve xrOS için bir uygulamayı nasıl göndermeye çalıştığını gösterdi.

App Store Connect daha sonra “Yanlış Platform. iOS paketinize xrOS arm64 yürütülebilir dosyasını eklediniz. Yalnızca iOS yürütülebilir dosyaları dahil edilebilir.” şeklinde bir hata mesajı verdi.

Geliştirici, Apple’ın xrOS dosyalarını tespit etmek için dahili araçlarını çoktan güncellemiş olduğunu ve xrOS ile gizliden gizliye tüm hazırlıkların tamamlandığını düşünüyor. Geliştirici, paylaşımında “Bu, App Store Connect’in xrOS ikili dosyalarını tanımak için zaten güncellenmiş olan bağlayıcı araçlarının AppleInternal sürümlerini kullandığını gösteriyor.” ifadelerini kullanmış.

Geliştirici ayrıca rastgele bir işletim sistemi adıyla ikili dosya gönderilemeyeceğine de dikkat çekti. Bunun yerine, geliştiriciler Apple’ın platformlarına göre bir numara seçiyor ve App Store Connect bu işletim sisteminin adını kendisi buluyor.

Bu da bir kez daha Apple’ın bir noktada karma gerçeklik başlığının yazılım platformunu xrOS yerine “realityOS” olarak adlandırmayı düşündüğünü gösteriyor.

Apple’ın xrOS’i 5 Haziran’da gerçekleşecek olan ‌WWDC 2023‌ etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Ancak bu sadece bir tanıtım olacak, xrOS’in tüm özelliklerini şirketin ilk karma gerçeklik başlığını görene kadar tam olarak deneyimleyemeyeceğiz.

Ancak Apple’ın uygulama geliştirme platformlarına xrOS araçlarının eklenmesiyle beraber, geliştiricilerin başlık piyasaya sürülmeden önce AR ve VR uygulamaları ve deneyimleri oluşturmak için zamanları olacak.

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