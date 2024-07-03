Apple OpenAI anlaşması son zamanların en sık konuşulan teknoloji gelişmeleri arasında. Apple OpenAI anlaşması kapsamında Apple yapay zekası olarak tanıtılan Apple Intelligence, OpenAI’ın ChatGPT destekli özelliklerine kavuşmuştu. Şimdiyse Apple OpenAI anlaşması başka bir boyuta taşınıyor. Apple OpenAI yönetim kuruluna giriyor.,

Apple OpenAI Anlaşması Başka Bir Boyuta Taşınıyor, Apple Yönetim Kuruluna Giriyor!

Apple OpenAI anlaşması yeni bir boyuta taşınıyor gibi duruyor. Zira ortaya çıkan son haberlere göre, Apple OpenAI yönetim kurulunda yer alacak. Microsoft da OpenAI’ın önemli bir yatırımcısı olduğu ve şirketin büyük bir kısmına sahip olduğu için ilk defa Apple ve Microsoft’u ortak olarak bir şirketin yönetim kurulund göreceğiz.

Bloomberg’in haberine göre, teknoloji devi Apple ile yapay zeka alanında öncü OpenAI arasında dikkat çekici bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre, Apple’ın App Store şefi ve eski pazarlama müdürü Phil Schiller, OpenAI yönetim kurulunda Apple’ı temsil edecek. Schiller, yönetim kuruluna gözlemci olarak katılacak, yani toplantılara katılabilecek ancak oy kullanamayacak veya yönetici olarak hareket edemeyecek.

Apple, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ChatGPT’yi iOS ve macOS platformlarına entegre etmeyi planlıyor. Bu entegrasyonla birlikte, kullanıcılar izin verdiği takdirde yapay zeka ile güçlendirilmiş Siri, daha zorlu istekleri ChatGPT‘ye gönderebilecek.

Bloomberg’in bildirdiğine göre, şu anda bu ortaklık kapsamında herhangi bir ücret konuşulmamış, ancak gelecekte Apple’ın, kendi platformları üzerinden yapılan ChatGPT aboneliklerinden bir pay alması bekleniyor. Yani Siri üzerinden ChatGPT abonesi olursanız, Apple bir miktar para kazanabilir.

Apple OpenAI anlaşmasına dönersek, geçtiğimiz yıl, Microsoft da benzer bir şekilde OpenAI’nin yönetim kuruluna oy hakkı olmayan bir gözlemci pozisyonunda katılmıştı. Hem Apple hem de Microsoft’un OpenAI yönetim kurulunda bulunması, her iki şirketle olan planların görüşülmesini daha karmaşık hale getirebilir. Bu durum, OpenAI’nin gelecekteki stratejik kararlarını etkileyebilir.

Apple yöneticilerinin, ortak oldukları şirketlerde yönetim kurulu koltuğuna oturmaları oldukça nadir görülen bir durum. Phil Schiller’in OpenAI yönetim kurulundaki rolü, Apple’ın OpenAI’nin iç işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak. Bu durum, Apple yapay zeka teknolojileri için yeni bir dönemin başlangıcı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iki şirket arasındaki bu hamle kime yarayacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!