Apple arıza tespit programı nihayet ABD dışındaki ülkelerde de kullanıma sunuldu. Kullanıcıların cihazlarındaki sorunları tespit etmelerine yarayan ve Apple servislerinde kullanılan yazılımın birebir aynısı olduğu söylenen resmi Apple arıza tespit programı Avrupa’da tam 32 ülkede daha kullanıma sunuldu. Peki Türkiye’de durum ne?

Apple Arıza Tespit Programı 32 Ülkeye Daha Geldi, Türkiye’de Kullanılabiliyor mu?

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarına daha fazla kolaylık sağlamak amacıyla Apple arıza tespit programını genişletiyor. “Apple Diagnostics for Self Service Repair” adıyla bilinen bu yazılım artık İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda dahil olmak üzere 32 Avrupa ülkesinde kullanılabilir durumda. Bu ülkeler, aracın Aralık ayında kullanıma sunulduğu ABD’ye katılarak programın erişim alanını genişletti.

Apple’ın tanımına göre, Apple arıza tespit programı kullanıcılara Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ve Bağımsız Onarım Sağlayıcıları ile aynı olanakları sunarak cihazlarını optimum parça işlevselliği ve performansı açısından test etme imkanı tanıyor. Şu anda iPhone, Mac ve Studio Display gibi cihazları destekleyen bu araç, ekran, kamera, Face ID, yazılım entegrasyonu ve ses çıkışı sorunları gibi birçok farklı bileşeni tarayarak hangi parçaların onarılması gerektiği konusunda kullanıcıya bilgi veriyor.

Bu hamle, Apple’ın kullanıcılara cihazları kendi kendilerne tamir etmeleri konusunda destek olma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Apple, kullanıcılarına daha fazla kontrol ve onarım imkanı tanıyarak memnuniyetlerini artırmayı hedefliyor. Bu sayede yetkili servise gitmeden kullanıcılar cihazlarındaki hataları görebilecek.

Ancak, tanılama işlemi için ikinci bir Apple aygıtına ihtiyaç duyulması, bu sürecin en büyük dezavantajı olarak öne çıkıyor. Test edilen cihazın yanı sıra, bu ikinci cihazda da iOS 17 veya üzeri ya da macOS Sonoma 14.1 veya üzeri sürümlerin yüklü olması gerekiyor. Beta yazılımlar bu süreçte kullanılamıyor, bu nedenle iOS 18 veya macOS Sequoia’yı şimdiden yükleyenler de bu yazılımı kullanamayacak.

İkinci aygıttan başlatılan bu web tabanlı işlem sonrasında, test edilen cihaz Tanılama moduna alınarak yönergeler takip ediliyor. Bu adımlar sayesinde kullanıcılar, cihazlarının hangi parçalarının onarıma ihtiyaç duyduğunu kolayca belirleyebiliyor.

Ne yazık ki, Apple’ın Apple arıza tespit programı henüz Türkiye’de kullanılamıyor. Türkiye’den bu araca ulaşmaya çalıştığımızda “bölgenizde kullanılamıyor” uyarısı aldık. Ancak Avrupa’nın birçok ülkesine genişleyen bu hizmet, Apple cihaz sahiplerine daha fazla özgürlük ve kontrol sağlıyor. Umuyoruz ki Apple yakında bu hata tespit uygulamasını Türkiye’de de kullanıma sunar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple hata tespit programı Türkiye’ye de gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!