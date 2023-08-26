Apple, solunum fonksiyonunu analiz etmek amacıyla kullanılabilecek bir rehberli solunum sistemi için patent başvurusunda bulundu. Bu sistem, akciğer sağlığını değerlendirmek ve KOAH gibi durumların belirtileri olan hava yolu tıkanıklığını tespit etmek için kullanılabilir. Mevcut akıllı saatler gibi örneğin Apple Watch, sadece SpO2 ve EKG verilerini takip edebilir.

Patent başvurusu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) veya astım gibi hava yolu sorunları olan bireylerin solunum sırasında hava akışında azalma yaşayabileceğini belirtiyor. Bu durum nefes almalarını zorlaştırabilir.

Bu tür durumlar için yaygın olarak kullanılan Spirometri adlı solunum testi, akciğer fonksiyonunu ve potansiyel hava yolu tıkanıklığını değerlendirmek için kullanılır. Ancak spirometri ölçümlerinin doğruluğu ve tekrarlanabilirliği, kişinin test protokolüne ne kadar sıkı bir şekilde uymasına bağlı olabilir.

Apple ise iPhone ve Apple Watch kullanarak solunum sağlığını izlemek için yeni yöntemler geliştirmektedir. Bir yöntem, iPhone’un optik sensörünü kullanarak nefes alırken göğüs hareketlerini izlemeyi içerir. Bu hareketi analiz eden algoritmalar, solunum özelliklerini çıkarır.

Başka bir yaklaşım, özel bir yapışkan bant kullanarak Apple Watch’u göğüs bölgesine takmaktır. Bu şekilde saat, solunum mekaniğini doğrudan bu bakış açısından izleyebilir.

Şu an için klinik solunum değerlendirmeleri genellikle özel cihazlara, örneğin spirometrelere dayanır. Ancak Apple’ın patentli teknolojisi, solunum eğilimlerini daha rahat bir şekilde izlemeyi ve analiz etmeyi mümkün kılabilir.

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Apple, giyilebilir cihazlarının ve telefonlarının sağlık izleme yeteneklerini sürekli olarak genişletmektedir. Örneğin, Apple Watch şu anda VO2 max ve kan oksijen seviyelerini ölçebilir. Bu patentli solunum analizi teknolojisi, Apple ürünlerini daha fazla sağlık aracı olarak konumlandırabilir.

Elbette, bu patentin sonunda bir tüketici ürününde kullanılıp kullanılmayacağı kesin değil. Ancak Apple, daha önce sağlık alanında yenilikçi özellikleri patentlerle duyurmuş ve bunları yıllar sonra ürünlerinde görmüştür. Bu nedenle, aynı durum bu teknoloji için de geçerli olabilir.