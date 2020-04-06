Apple milyonlarca maske/siper üretmeye başladı

Apple sağlık çalışanları için her hafta 1 milyon yüz koruyucu üreteceğini duyurdu. Şirket CEO’su duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam koronavirüs vaka sayısı 1,2 milyonu geçerken büyük şirketler salgınla mücadele için yardım çalışmaları yapıyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple da söz konusu salgın için yapacağı yardımı açıkladı.

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Apple CEO’su Tim Cook, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sağlık çalışanları için yüz siperlikleri üretmeye başladıklarını belirtti. Cook, bu zor dönemde salgınla mücadeleye yardımcı olmak için şirket tarafından dünyanın dört bir yanına şu ana kadar 20 milyon cerrahi maske gönderildiğini söyledi.

Tim Cook, ilk teslimatın geçen hafta Santa Clara Vadisi Kaiser Hastanesi‘ne yapıldığını belirtirken, ürettikleri kutunun içinden çıkan yassı haldeki yüz koruyucunun kullanımının son derece kolay olduğunu paylaştı. Her birinin montajının iki dakikadan fazla sürmediğinin altını çizen Apple CEO’su, bu maskelerin üretimi için ihtiyaç duyulan materyallerin ise ABD ve Çin‘den temin edildiğini vurguladı.

Tim Cook son olarak, “Apple, dünya çapında COVID-19’a karşı verilen mücadeleye destek olmaya kendisini adadı. Tedarik zincirlerimiz üzerinden 20 milyondan fazla maske tedarik ettik. Tasarım, mühendislik, operasyon ve paketleme ekiplerimiz de sağlık çalışanları için yüz siperlikleri tasarlamak, üretmek ve bunları sağlık çalışanlarına ulaştırmak için tedarikçilerle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Apple tarafından üretilen söz konusu maskeler ve siperler, ilk etapta ABD‘de dağıtımı gerçekleştirilecek. Gelecek haftalarda ise şartlara göre diğer ülkelere de dağıtım yapılacak.