Apple
Apple milyonlarca maske/siper üretmeye başladı
Apple sağlık çalışanları için her hafta 1 milyon yüz koruyucu üreteceğini duyurdu. Şirket CEO’su duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam koronavirüs vaka sayısı 1,2 milyonu geçerken büyük şirketler salgınla mücadele için yardım çalışmaları yapıyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple da söz konusu salgın için yapacağı yardımı açıkladı.
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Apple CEO’su Tim Cook, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sağlık çalışanları için yüz siperlikleri üretmeye başladıklarını belirtti. Cook, bu zor dönemde salgınla mücadeleye yardımcı olmak için şirket tarafından dünyanın dört bir yanına şu ana kadar 20 milyon cerrahi maske gönderildiğini söyledi.
Tim Cook, ilk teslimatın geçen hafta Santa Clara Vadisi Kaiser Hastanesi‘ne yapıldığını belirtirken, ürettikleri kutunun içinden çıkan yassı haldeki yüz koruyucunun kullanımının son derece kolay olduğunu paylaştı. Her birinin montajının iki dakikadan fazla sürmediğinin altını çizen Apple CEO’su, bu maskelerin üretimi için ihtiyaç duyulan materyallerin ise ABD ve Çin‘den temin edildiğini vurguladı.
Tim Cook son olarak, “Apple, dünya çapında COVID-19’a karşı verilen mücadeleye destek olmaya kendisini adadı. Tedarik zincirlerimiz üzerinden 20 milyondan fazla maske tedarik ettik. Tasarım, mühendislik, operasyon ve paketleme ekiplerimiz de sağlık çalışanları için yüz siperlikleri tasarlamak, üretmek ve bunları sağlık çalışanlarına ulaştırmak için tedarikçilerle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Apple tarafından üretilen söz konusu maskeler ve siperler, ilk etapta ABD‘de dağıtımı gerçekleştirilecek. Gelecek haftalarda ise şartlara göre diğer ülkelere de dağıtım yapılacak.
Apple
iPhone 12 Pro 3’lü kamera kurulumu ve LiDAR tarayıcı ile geliyor!
Bir sonraki iPhone serisinin piyasaya sürülmesine hala aylar olsa da, iPhone 12’nin nasıl görüneceğine dair sızıntılar gelmeye başladı.
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iPhone 12 Pro 3’lü kamera ve LiDAR tarayıcı ile geliyor!
Geçtiğimiz hafta sonu Twitter üzerinden yayınlanan görsellere göre iPhone 12 Pro 3’lü kamera dizilimi ve LiDAR tarayıcı ile geliyor. Sızıntılara göre iPhone’un kamera dizilimi güncellenmiş ve 2020 iPad Pro’ya benzer şekilde LiDAR tarayıcıya sahip. Sızdırılan görseller daha önce de yaklaşan Apple ürünleri hakkında ayrıntılar sızdırması ile tanıdığımız Twitter kullanıcısı Choco_bit’ten geliyor. Hesabın biyografisinden anlaşıldığı kadarı ile hesap eski bir Apple yetkili servisi sağlayıcısı tarafından kullanılıyor.
Resimde iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için kamera diziliminin nasıl olacağını açıkça görebiliyoruz. Çok sayıda raporda Apple’ın bu yılki iPhone 12 amiral gemisi modellerinde yeni bir derinlik sensörü kullanılacağı ileri sürülmüştü. Sızdırılan bu görüntü ile birlikte Apple’ın yeni LiDAR tarayıcısına yer açmak için kamera kurulumunu yeniden düzenlediğini söyleyebiliriz. Şirket daha verimli alan kullanımı için flaşı kamera kurulumunun ortasında konumlandırmış.
Apple’ın iPhone 12 modellerini sonbaharda piyasaya sürmesi bekleniyor ancak COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik belirsizlik nedeniyle bu tarihinin ertelenmesi de beklentiler arasında. Tüm bunların yanı sıra eğer her şey yolunda giderse Apple’ın iPhone 12 serisinde 4 yeni model tanıtması bekleniyor. Bu modeller arasında yeni bir 5.4 inç, 2 farklı 6.1 inç ve 6.7 inç iPhone bulunuyor. Gelecek olan tüm bu modellerin OLED ekranlara ve 5G bağlantısına sahip olması kuvvetle muhtemel. 5.4 inçlik modelin iPhone 4’ün kasa yapısına benzer özelliklerde bir tasarıma sahip olması beklenmekte. Sızdırılan resimdeki kamera tasarımının ise iPhone 12 serisinin iki üst düzey modelinde bulunması bekleniyor.
Apple
Apple ile giriş yaygınlaşıyor!
Apple ile giriş yapmayı destekleyen uygulamaların sayısı gün geçtikçe artıyor.
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Google ve Facebook’dan daha güvenli!
Apple ile giriş, ilk olarak iOS 13 ile tanıtılmıştı ve o günden beri uygulama geliştiriciler gerekli güncellemeleri uygulamalarına entegre etmekteler. Yöntem, kullanıcıların uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmaları için mevcut Apple ID’leri ile hesap açabilmelerini sağlıyor. Ek olarak kullanıcıların hangi verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağını seçebilmesi gibi, istenildiği takdirde kullanıcının e-posta adresini gizlemesine de olanak tanıyor.
Şuan için yoğun olarak kullanılan Google ve Facebook’a rakip olan uygulama, sağlamış olduğu yeni özellikler ile daha güvenli bir alternatif oluşturarak kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda. Yöntem, Touch ID ve Face ID ile beraber çalıştığı için iPhone kullanıcıları için süreci daha kolaylaştıracağı gibi, giriş yapılan uygulamaya ve web sitesine de kişisel bilgileri göndermeyerek güvenliği de sağlamış olacak.
Gerekli düzenlemeleri yapmaları için uygulama geliştiricilerine 30 Nisan’a kadar zaman tanımış olan Apple, bu tarihi 30 Haziran’a çekmiş olsa da bir çok popüler uygulama gerekli değişiklikleri sistemlerine entegre ettiler bile. Son olarak bu listeye IFTTT, Medium ve The New York Times da katıldı. Destekleyen uygulamaların listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Kullanıcılar durumdan bir hayli memnun, öyleki Facebook’un kullanıcılarını takip ettiğini ve kişisel verilerini bir çok kurumla paylaştığını bilenler, Facebook yerine Apple ile giriş kullanmaya başladılar. Eğer kullanıcılar, Apple ile girişin özellikleri sebebiyle bu yönteme geçiş sağlar ise, Facebook ve Google da benzer güvenlik önlemlerini kendi bünyelerine katabilir.
Apple users, it’s been a big week for Sign In With Apple. Apps like Medium, IFTTT, NYTimes, Strava, Ritual, Freshii, Fiverr and dozens more now offering the privacy of Apple’s anonymous sign in method. I was able to drop Facebook logins entirely. No more tracking me Zuckerberg!
— Pedro 🖖🏼 Former Hugger (@MetroManTO) April 5, 2020
Apple
Müzik platformları büyümeye devam ediyor.
Müzik yayınlayan platformlar piyasa halinde büyümeye devam ediyor. %32 oranında gerçekleşen büyüme karşısında piyasanın lideri hala Spotify!
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Spotify liderliğini koruyor!
Küresel müzik piyasası her anlamda büyümeye devam ediyor. İşin sanat kısmını bir kenara bırakırsak, müzik yayın platformları da güçlenmeye devam ediyor. Artık günlük hayatımızda olmazsa olmaz haline gelen Spotify, iTunes gibi uygulamalar küresel çapta hızla büyümekte. Counterpoint isimli internet sitesinde yer alan araştırmaya göre, müzik yayın platformlarının oluşturduğu piyasa bir önceki senenin verileri baz alındığında %32‘lik bir büyüme kaydetmiş. Bu büyüme oranlarının ardından piyasada en çok abonesi olan Spotify birinciliğini korurken onu, Apple Music ve Amazon Music takip ediyor. Aktif abone sayısını piyasanın %35‘i civarında tutan Spotify kendi içerisinde de %23‘lük bir büyüme gerçekleştirmiş durumda. Ancak araştırmacıların takdirini toplayan platform Apple Music oldu. Apple Music, rakiplerine oranla daha az kullanıcıya ulaşmasına rağmen, kendi içerisinde %31‘lik bir büyüme gerçekleştirerek abone sayısında ciddi bir artış yakaladı. Apple‘ı takip eden Amazon Music ise aktif abone oranını %15 seviyelerine getirdi. Piyasaya yeni yeni giren YouTube Music de %6‘lık pay ile ilerlemesini sürdürüyor.
Bu paralı abonelik sistemlerini yaklaşık 358 milyon insanın kullandığını belirten araştırma, bu sayının 2020 sonunda normalden %25 daha fazla artış göstereceği belirtilmiş. Buna en büyük sebep olarak da Corona virüsü gösterilmiş. Salgın hastalık nedeniyle önümüzdeki sene en az 450 milyon insanın bu sistemin aktif kullanıcısı olacağı iddia ediliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda Spotify‘ın liderliğini elinden alabilecek firma ve platform çıkacak mı, bekleyip göreceğiz?